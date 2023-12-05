Nearity представила новое ВКС-оборудование для образовательных учреждений и конференцзалов

Nearity, производитель и поставщик решений для видеоконференцсвязи, представила в России новые устройства для оснащения переговорных комнат, конференц-залов и аудиторий, — микрофонный массив A31S и комплект потолочных микрофонов AMix140 KIT.

Многолюдные собрания отличают многочисленные фоновые шумы, которые затрудняют восприятие речи ораторов. Это может быть и звук голосов участников, и шум работы различных приборов. Новые продукты Nearity позволят больше не беспокоиться о тишине в зале или шуме, доносящегося с улицы. Для борьбы с ними используются современные технологии.

«Обе новинки – готовые решения, при помощи которых можно оснастить системами усиления и трансляции голоса помещения любого масштаба. Ни один участник мероприятия не пожалуется на нечеткую слышимость, — голос выступающего будет восприниматься так, как его слышно при непосредственном общении. Высочайшее качество усиления голоса достигается благодаря использованию в A31S и AMix 140 KIT целого комплекса современных технологий интеллектуальной обработки звука», — сказал Илья Ильичев, менеджер Nearity по развитию бизнеса в России.

AMix140 KIT – масштабируемое решение, одинаково эффективное как при проведении сеансов видеоконференцсвязи, так и при использовании для локального усиления голоса спикеров. Оно состоит из центрального сигнального процессора, потолочных микрофонов и динамиков, и станет незаменимым инструментом для образовательных организаций и компаний, которые имеют территориально распределенную структуру или применяют гибридный режим работы сотрудников.

В состав AMix140 KIT входят потолочные микрофоны AMQ10. Поддерживаемая в них технология интеллектуальной обработки звука эффективно выделяет основной источник, одновременно подавляя фоновый шум, что повышает четкость голоса оратора и позволяет получить звуковое окружение премиум-класса для всех участников. Каждый из микрофонов AMQ10 имеет радиус захвата 2 м.

В AMix140 KIT входит центральный сигнальный процессор AMix140, который использует современные алгоритмы обработки звука с четкой передачей голоса: интеллектуальное шумоподавление, автоматическую регулировку усиления и микширование.

Центральный сигнальный процессор AMix140 имеет широкий набор интерфейсов для подключения громкоговорителей и микрофонов, аналоговый линейный вход/выход, сетевой порт RJ45, порт Flex, порты USB и RS-232. Это позволяет масштабировать систему по мере необходимости и интегрировать в нее дополнительное оборудование: звукозаписывающие и сетевые устройства, ПК и интерактивные панели, видеокамеры и др.

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A31S – массив, объединяющий 8 микрофонов MEMS с возможностью формирования луча с регулируемым углом наклона, размещаемых на потолке, стене или на столе. Они могут устанавливаться каскадно, обеспечивая полнодуплексный режим, шумо-, эхоподавление и ревербацию на основе искусственного интеллекта. Микрофоны A31S подключаются непосредственно к ПК при помощи USB, кроме того, возможно прямое подключение к A31S громкоговорителей при помощи кабеля Ethernet и технологии PoE (для подачи питания используется первый микрофон в цепочке, доступно подключение двух громкоговорителей ASP200 на один микрофон).

С помощью цифрового сигнального процессора DSP AMix100S систему можно дополнить спикерфонами A21S. При этом к одному процессору можно подключить до 8 микрофонов A31S или A21S, при необходимости локального усиления голоса спикера можно использовать громкоговорители ASP200.

В AMix140 KIT, а также в А31S при использовании этой системы с процессором DSP AMix100S поддерживается технология Dante, гарантирующая высокую скорость и качество передачи звука. Она основана на комбинации программного, аппаратного обеспечения и сетевых протоколов с передачей несжатого многоканального цифрового звука с низкой задержкой по стандартной сети Ethernet с использованием IP-пакетов уровня 3. С технологией Dante новинки Nearity поддерживают высокое качество звучания и уверенную слышимость речи всех участников даже масштабных конференций.

Микрофонный массив A31S и комплект потолочных микрофонов AMix140 KIT уже доступны в России. Для заказа реселлеры и интеграторы могут обращаться к дистрибьюторам Nearity.