В Белоруссии техническое обучение будет проходить с опорой на российские технологии

В Белоруссии практическое обучение специалистов по отдельным техническим специальностям будет проходить с применением российских программных инструментов. Об этом CNews сообщили представители компании Comindware, которая предоставит ведущему техническому вузу в Белоруссии– Белорусскому национальному техническому университету (БНТУ) – доступ к собственной цифровой платформе и базе знаний, чтобы студенты профильных специальностей получили практические навыки работы с российским low-code ПО.

Сотрудничество ведущего вуза Белоруссии и разработчика популярной BPMS-платформы решает ключевую задачу – подготовку специалистов с опытом работы с передовыми программными инструментами. По данным аналитиков международной компании PEX, в 2022 г. 63% компаний во всем мире рассматривает применение BPMS-платформ как способ повысить производительность и эффективность. Таким образом, образование, которое включает практические знания в этой области приобретает дополнительную ценность на рынке труда в долгосрочной перспективе.

«Переход на российское ПО сложно представить без параллельной подготовки кадров, которые смогут применять отечественные программные инструменты в реальных условиях. Говоря о внедрении отечественных программных решений, мы часто забываем, что далеко не все компании имеют специалистов, способных решать с помощью нового ПО сложные задачи. Именно поэтому участие вузов в процессе замещения импортных программных продуктов является очень важной, можно сказать ключевой задачей», – сказал Антон Ермаков, руководитель группы цифровых инициатив компании Comindware.

Со своей стороны представители Белорусского национального технического университета отмечают, что сотрудничество с Comindware позволяет расширить возможности по подготовке студентов. Для этого университет начинает подготовку специалистов по управлению бизнес-процессами на производстве.

«Применение в образовательном процессе российских передовых программных решений, позволит повысить конкурентоспособность выпускников вуза на рынке труда, позволит будущим специалистам быстрее адаптироваться к последним трендам связанным с широким применением средств автоматизации, как в Беларуси, так и России», – отмечают представители БНТУ.

Студенты белорусского вуза получат доступ к BMPS-платформе Comindware, кроме этого компания поделится образовательными материалами своей Академии Цифровой Трансформации. Планируется, что опыт внедрения практических занятий с применением российских программных технологий будет перенесен в другие вузы Белоруссии и России. Comindware уже работает в этом направлении с отдельными российским профильным вузам.

Вадим Глущенко, Центр глобальной ИТ-кооперации: Делаем акцент на восточном направлении Цифровизация

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Белорусский национальный технический университет – лидер инженерного образования в Республике Беларусь. Университет основан в 1920 г., когда был образован Белорусский политехнический институт. Университет выпустил более 200 тыс. специалистов и является одним из самых крупных и старейших вузов Беларуси. Сегодня это единственный вуз страны, который имеет статус национального. БНТУ объединяет 17 факультетов, 9 колледжей, 6 институтов, 32 научно-исследовательских лаборатории, Научно-технологический парк, 20 инновационных предприятий, стартап-школу и опытный завод.

Comindware – российская компания с историей более 10 лет, присутствует на глобальном рынке, разработчик Comindware Business Application Platform, low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. С 2018 г. до 2021 г. компания занимает первую строчку в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS от CNews Analytics В 2019 г. Gartner поставил Comindware на первое место в своем рейтинге на основе отзывов пользователей и клиентов, лидирующее место в данном рейтинге осталось за Comindware и в последующие годы, 2020-2022.