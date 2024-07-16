Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Банк «Синара» повышает качество клиентских данных с помощью решения HFLabs

Банк «Синара» и HFLabs совместно работают над повышением качества клиентских данных. Теперь банк использует программное решение «Единый клиент», чтобы следить за достоверностью, полнотой и актуальностью сведений, содержащихся в информационных системах. Об этом CNews сообщили представители HFLabs.

Внедрение «Единого клиента» позволило банку «Синара» обработать и систематизировать информацию о клиентах, которая содержится в банковских системах учета ритейл и корпоративных данных. В результате применения системы «Единый Клиент» сформированы так называемые «золотые» записи — эталонные карточки с актуальными данными клиентов. Такой подход позволил эффективно выделить задублированные, неполные записи и повысить качество данных о клиенте.

Полученную из «Единого клиента» информацию о качестве клиентских данных ИT-департамент банка «Синара» регулярно анализирует и направляет во внутренние службы. Это позволяет всем заинтересованным сторонам оценить качество данных, которыми располагает банк, а также улучшить операционное обслуживание клиентов.

«Ошибки в данных приводят, например, к подаче некорректной отчетности регуляторам. Из-за этого организация может получить штрафы. А если из базы не убраны записи-дубли, организация не знает точного количества своих клиентов. С такими проблемами часто сталкиваются финансово-кредитные организации, независимо от их масштаба. Коллеги из банка «Синара» смогли решить эту задачу при нашей поддержке: банк приобрел «коробочное» решение, оперативно внедрил его и начал использовать «Единый клиент» без значительной помощи разработчиков со своей стороны», — сказала Роза Литвинова, руководитель проекта со стороны HFLabs.

Михаил Шишкин, Т-Банк: Найти замену Slack было сложно, поэтому пришлось ее создать
Импортонезависимость

«Внедрение системы «Единый Клиент» позволяет радикально повысить качество данных, а также создает прочный фундамент для построения клиентоцентричной модели взаимодействия с клиентом. Опираясь на такой фундамент, мы рассчитываем существенно улучшить наши бизнес-процессы по учету, обслуживанию и отчетности, везде, где используются клиентские данные», – сказал Олег Королев, начальник управления корпоративными данными, руководитель проекта со стороны банка «Синара».

В будущем банк «Синара» рассматривает перспективу связать единое хранилище документов и золотую карточку системы «Единый Клиент».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

«Яндекс Маркет» и Ozon объявили о выходе на рынок лизинга строительного и офисного оборудования

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

ВТБ отказывается от продукта Citrix в пользу российского решения

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

6 причин, почему изогнутый дисплей бесполезен

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов?

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024