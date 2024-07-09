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Цифровизация ИТ в банках
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«СКБ Контур» и банк «Синара» подписали соглашение о сотрудничестве ​

«СКБ Контур» и банк «Синара» подписали партнерское соглашение, направленное на совместную работу по эффективному использованию ИТ-технологий в банковской сфере. Стороны будут модернизировать существующие технологии, а также организовывать семинары, форумы и выставки, которые касаются разработки и использования цифровых технологий. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Денис Ошев, председатель правления банка «Синара»: «Банковская группа «Синара» в числе первых разрабатывает и внедряет инновационные для финансового рынка сервисы и решения. Сотрудничество с таким сильным партнером, как «СКБ Контур», открывает широкие перспективы для дальнейшего уверенного развития. Безусловно, вместе с «Контуром» мы сможем существенно ускорить цифровизацию и собственного бизнеса, и бизнеса клиентов. По итогам прошлого года банк «Синара» вошел в рейтинг самых инновационных банков России, что говорит о нашей готовности не только внедрять в свои процессы новые технологии, но и делиться опытом. Уверен, что наше партнерство будет взаимовыгодным и плодотворным».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «У «Контура» большой опыт цифровизации банковского сектора, мы хорошо понимаем специфику и важность этого сегмента экономики. Объединение нашей работы с командой банка «Синара» позволит более оперативно внедрять и адаптировать инновационные решения, укрепить информационную безопасность и удобство использования цифровых сервисов. Не сомневаюсь, что такой подход обеспечит поступательный рост наших компаний, а главное — высокий уровень взаимодействия банка с его клиентами».

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