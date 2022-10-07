«Авито» запустил онлайн-игру о технологиях безопасности

«Авито» запустил игру для пользователей Telegram, в которой можно больше узнать о технологиях безопасности, сражаясь с забавными монстрами, которые представляют типичное поведение злоумышленников в интернете. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Лучшие игроки получат промо-коды на бесплатную «Авито доставку». С момента запуска игру прошли более 20 000 пользователей. Компания стала первой, кто применил игровую механику для обучения цифровой грамотности.

За последние два года компания внедрила ряд инструментов и сервисов, которые позволяют существенно обезопасить сделку и повысить уровень доверия между пользователями. Важный приоритет компании – обучать аудиторию, рассказывать о том, как совершать сделки уверенно и безопасно. «Авито» использует для этого разные онлайн и оффлайн форматы, включая спецпроекты, мастер-классы, пресс-конференции. В этот раз компания задействовала игровую механику – и стала первой на рынке, которая обучает безопасности в игровом формате.

Telegram-игра в метафорической форме рассказывает об опасностях, которые пользователь может встретить в интернете, и правильному поведению в спорных ситуациях. Игрок на своем пути встречает сказочных персонажей – Чатожуя, Агрозвона, Шлепослова и других монстров. Каждый из них олицетворяет опасности, которые могут встретиться пользователю. Чатожуй уводит собеседника в сторонние мессенджеры из безопасного чата «Авито». Агрозвон делает невероятно выгодные (на первый взгляд) предложения, но взамен просит данные банковских карт. Шлепослов стал метафорой недобросовестного продавца, требующего предоплату с помощью фишинговых ссылок.

Всех этих негодяев можно одолеть с помощью инструментов, делающих пребывание на платформе максимально безопасным: безопасного чата, механизма покупки «Авито доставкой», защиты номера и других.

Побеждая противников, игрок узнает про технологии безопасности «Авито», которые в реальной жизни помогают ему обезопасить себя и не вестись на манипуляции нечестных собеседников. Игроки, которые дойдут до конца и соберут три кристалла, смогут получить промокод на бесплатную «Авито доставку» и сразу применить полученные знания на практике.

Для того, чтобы начать игру, нужно подписаться на официальный телеграм-канал «Авито» (@avito) и перейти в бот игры @avitosafe_bot.

Креативная идея – команда digital-агентства Re:evolution. Разработка – команда Trend Surfers.

«Уверенность – одна из ключевых ценностей бренда "Авито". Нам важно, чтобы пользователи доверяли сервису, чувствовали себя на "Авито" комфортно и безопасно. Для этого мы работаем в двух направлениях: разрабатываем новые технологии защиты на платформе и обучаем пользователей правилам цифровой безопасности. Сейчас мы видим, что наша аудитория все активнее пользуется Telegram и следуем за ней, пробуя новые форматы. В этом проекте мы впервые тестируем именно игровую механику, как возможность вовлечь людей разных возрастов в изучение важных правил безопасности с помощью интерактива и поощрения за победу. Уже по первым результатам видим большой интерес к проекту и кратный рост подписчиков в нашем официальном канале», – рассказала бренд-директор «Авито» Арина Гиршович.

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«"Авито" внедряет огромное количество инструментов для повышения защиты пользователей на платформе. Но мало их внедрить – необходимо объяснить, почему они важны, и как эффективно их использовать на практике. Это похоже на обучение правилам дорожного движения. Недостаточно просто поставить светофоры и нанести на дороги разметку, важно научить людей переходить дорогу безопасно. Игровая механика – отличный способ вовлечь в обучение людей разных возрастов и рассказать правила простым языком», – прокомментировал запуск игры директор департамента Trust&Safety «Авито» Андрей Рыбинцев.

«Наша задача – растить знание, что покупать на нашей платформе через "Авито доставку", это удобно и безопасно. Поэтому мы постоянно экспериментируем с форматами. В этот раз выбрали легкий и прогрессивный способ, ведь геймификация таких важных тем – удобный способ увеличить знание о не всегда простых, но важных атрибутах бренда», – считает руководитель маркетинга "Авито товары" Даниил Заболотный.

«В конце зимы мы глубоко погрузились в аналитику, и поняли, что самый быстрорастущий канал сегодня – Telegram. При этом, ни один из брендов не рассматривал его всерьез с точки зрения эффективных действий пользователя. Экосистема, которую можно развернуть очень широко, охватить разные интересы разных пользователей и привести их к регистрации – все это помогло выполнить нам двухнедельные KPI за первую же ночь активации», – делится управляющий креативный директор Re:evolution Иван Сиденко.

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«Авито» – онлайн-платформа, на которой можно разместить объявления в категориях: Товары, Авто, Работа, Услуги, Недвижимость. «Авито» объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня – более 100 млн, годовая аудитория – более 80 млн клиентов. Каждую