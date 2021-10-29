Разделы

Бизнес
|

Искусственный интеллект на страже бизнеса

В современном мире стремительно ускоряющихся процессов постоянно появляются новые технологии, которые предприниматели стараются сначала апробировать, а в случае успеха взять на вооружение и встроить в бизнес-процессы своих компаний.

В России задача проверки контрагентов традиционно решается при помощи ручного анализа данных по соответствующему контрагенту. Таким образом, миллионы российских компаний вынуждены самостоятельно формировать экспертизу проверки своих клиентов и поставщиков, без понимания возможных рисков некорректного толкования результатов такой проверки. А от качества проводимого анализа и возможностей по регламентному проведению проверок зачастую зависит финансовое благополучие компании.

Очевидно, что результаты применения бизнесом ручных методов проверки контрагентов неудовлетворительны. Кредиторы каждый год теряют около 2 трлн рублей от банкротства своих партнеров, ежегодные претензии ФНС за несоблюдение должной осмотрительности налогоплательщиками при выборе контрагентов составляют около 300 млрд рублей, в том числе доначисленные налоги, штрафы и пени.

«Для помощи бизнесу в вопросах проверки контрагентов наша компания разработала сервис Rescore с подтверждённой точностью алгоритма 95%. Наше решение позволяет с помощью искусственного интеллекта автоматизировать управление рисками сотрудничества с контрагентами», – рассказывает управляющий партнер ООО «Технологии скоринга» Михаил Михайлов. О том, как сервис используется российскими предприятиями, каким образом позволяет выполнять анализ быстро и значительно дешевле, чем традиционным способом проверки можно будет узнать из его доклада в рамках CNews FORUM 2021: «Информационные технологии завтра» 9 ноября 2021 года. Также вы узнаете какие возможности открываются для бизнеса, если делегировать функцию анализа профессиональному облачному сервису, легко интегрируемому в любую информационную систему.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Началось революционное объединение реестров ПО Минцифры и «железа» Минпромторга

Бывший глава Минцифры купил бизнес в области госуправления

Инвестор заработал на криптовалюте Shiba Inu $5,7 млрд, вложив $8000

Apple и Samsung счастливы: Глобальный дефицит чипов вынуждает покупать дорогие смартфоны

Как ЦИАН потратил 1,8 миллиарда на поглощение конкурента

Китай разрабатывает госстандарт блокчейна. Он будет экспортирован за границу

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook

Как выбрать хорошую электронную книгу: советы ZOOM

Многофункциональные устройства для выпечки: лучшие мультипекари 2021 года

Показать еще

Наука

Найдено древнейшее средство невербального общения людей

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021