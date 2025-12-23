«Рег.облако»: спрос на GPU Cloud вырос втрое

«Рег.облако», провайдер облачных и bare-metal решений, подвел итоги за полгода эксплуатации сервиса GPU Cloud. За этот период число пользователей облачных серверов с графическими ускорителями выросло на 189%, то есть почти в три раза. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Основной драйвер роста — растущий спрос на вычисления для задач искусственного интеллекта и машинного обучения. Бизнес активно применяет мощности для аналитики больших данных и решения бизнес-задач с помощью обученных нейросетей, где критически важна высокая производительность.

Статистика показывает, что технологии ИИ вышли далеко за рамки ИТ-сектора. География аудитории сервиса распределилась следующим образом: ИT-сегмент — 45,2%, e-commerce и розничная торговля — 16,7%, сфера услуг — 11,9%, оптовая торговля — 7,1%, прочие направления бизнеса — 19%. Основная категория заказчиков — средний и малый бизнес, а компании из Enterprise-сегмента предпочитают выбирать GPU bare-metal, которые также представлены в «Рег.облаке».

Интенсивность использования также значительно возросла. Среднее время выполнения типовой задачи на одном сервере составило 15 часов в сутки. При этом за последние полгода среднее количество дней пользования сервером с GPU на одного клиента увеличилось в два раза. Это свидетельствует о переходе компаний от экспериментов к постоянной коммерческой эксплуатации ИИ-моделей.

«Кратный рост спроса показывает, что российских бизнес всё чаще переходит к инструментам ИИ для решения задач, и это уже далеко не только ИT-сегмент. «Рег.облако», в свою очередь, расширяет портфель сервисов для работы с нейросетями: уже доступен инструмент JupyterHub и ИИ-асисстент», — сказал Сергей Рыжков, коммерческий директор «Рег.облака».

В «Рег.облаке» работа с серверами ведется через автоматическую систему запуска с оплатой за фактическое время использования по модели Pay-as-you-go. Инфраструктура оборудована видеокартами Nvidia A4000 с 16 ГБ памяти, Nvidia A100 с 80 ГБ памяти и Nvidia A5000 с 24 ГБ памяти. Последняя стала наиболее популярной по спросу — ей отдали предпочтение почти 60% клиентов. При этом 48% клиентов заказывают Cloud GPU повторно для новых задач.

Сервис GPU Cloud был запущен в «Рег.облаке» в октябре 2024 г. и входит в линейку продуктового портфеля провайдера. По итогам года компания подтвердила свой статус, войдя в топ-10 крупнейших провайдеров GPU Cloud в России (по данным CNews.Market, 2025). Общая клиентская база «Рег.облака» достигла более 27 тыс. пользователей.