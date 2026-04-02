Подтверждена совместимость ЦУП 2.0 Модуль управления секретами и СУБД Tantor Certified

Компании «АТ Консалтинг» и «Тантор Лабс» подтвердили техническую совместимость решения ЦУП 2.0 Модуль управления секретами и СУБД Tantor Certified. В результате проведенных испытаний была подтверждена корректная совместная работа продуктов, которая позволяет использовать решения при построении государственных информационных систем, информационных систем персональных данных и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Для расширения возможностей применения ЦУП 2.0 на новых объектах было инициировано тестирование совместимости с СУБД Tantor Certified. Были проведены испытания, которые охватили сценарии использования системы управления базами данных в качестве системы хранения данных для ЦУП 2.0, а также сценарии, позволяющие проверить возможности управления учетными записями СУБД Tantor Certified. Обе группы сценариев показали успешный результат.

ЦУП 2.0 — модуль управления секретами, разработанный компанией «АТ Консалтинг», предназначен для централизованного хранения, выдачи и контроля использования инфраструктурных секретов (SSH-ключей, API-токенов, сертификатов, технических учетных записей и иных конфиденциальных данных). Решение обеспечивает безопасную работу с секретами в корпоративных ИТ-инфраструктурах, поддерживает управление жизненным циклом секретов, разграничение доступа и аудит операций. Программный продукт внесен в реестр российского программного обеспечения Минцифры России и имеет действующий сертификат ФСТЭК России по требованиям безопасности информации (УД4, ТУ).

ЦУП 2.0 обеспечивает безопасное хранение и автоматизированную ротацию секретов, используемых при разработке и развертывании, интегрируется со всеми распространенными инструментами автоматизации CI/CD (например, Jenkins, Ansible и другие), может использоваться в отказоустойчивом исполнении и обеспечивать работу в высоконагруженном режиме в современных ИТ-ландшафтах.

СУБД Tantor Certified — сертифицированная универсальная высокопроизводительная система управления базами данных для высоконагруженных защищенных систем. Соответствует требованиям ФСТЭК России к средствам защиты информации четвертого уровня доверия и к СУБД четвертого класса защиты. Может использоваться в защищенных ГИС и ИСПДн, в АСУ ТП на объектах КИИ и значимых объектах КИИ. Предназначена для работы с большими объемами данных, обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и безопасность. Система управления БД включает в себя передовые средства администрирования, профилирования и мониторинга нагрузки на БД, автоматизации рутинных задач, а также инструментарий для обнаружения узких мест и предупреждения сбоев и архитектурных ошибок еще на этапе разработки.

Результаты испытаний

В ходе тестирования подтверждена возможность использования СУБД Tantor Certified в качестве надежного хранилища данных для ЦУП 2.0. Решение обеспечивает безопасное хранение секретов и конфиденциальных данных. ЦУП 2.0 поддерживает централизованное управление секретами в базе данных Tantor Certified, включая их создание, ротацию и удаление.

Отдельное внимание было уделено проверке устойчивости системы при различных сценариях работы инфраструктуры баз данных. Проведенные тесты показали, что при возникновении сбоев или переключении узлов базы данных ЦУП 2.0 автоматически продолжает работу с актуальным узлом и сохраняет корректность операций чтения и записи. Таким образом, подтверждена способность решения обеспечивать стабильную работу сервисов и непрерывность бизнес-процессов.

Совместимость продуктов открывает новые возможности для технологического сотрудничества «АТ Консалтинг» и «Тантор Лабс».

Успешно завершенные испытания также подтверждают открытость архитектуры ЦУП 2.0 и его готовность к интеграции с ключевыми отечественными ИТ-платформами, что создает основу для новых внедрений в крупных инфраструктурных проектах.

«Современные ИТ-решения требуют надежной защиты доступа, поэтому подтверждение совместимости ЦУП 2.0 Модуль управления секретами и СУБД Tantor Certified — стратегический шаг в построении системы надежных отечественных ИТ-продуктов и импортозамещении. Благодаря проведенным испытаниям наши заказчики, в том числе из госсектора и промышленности, могут быть уверены в безопасности и стабильности наших разработок», — сказал Денис Ковалев, директор направления информационной безопасности «АТ Консалтинг».

«Подтверждение совместимости СУБД Tantor Certified с Модулем управления секретами ЦУП 2.0 демонстрирует готовность нашего продукта работать в составе комплексных инфраструктурных решений для защищенных ИТ-сред. Для заказчиков это означает возможность выстраивать безопасные и устойчивые системы управления доступом и конфиденциальными данными на базе отечественного технологического стека», — отметил Алексей Кулаков, директор департамента развития продуктов «Тантор Лабс».