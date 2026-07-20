«Солар» и лидеры ИТ-рынка упрощают интеграцию российских ИБ-технологий для бизнеса

ГК «Солар» в первом полугодии 2026 г. заключила более десяти соглашений о технологическом партнерстве с российскими ИТ- и ИБ-компаниями. Среди ключевых партнеров «Солара» – «Группа Астра», ИТ-холдинг «Т1», «1С-Битрикс», «Газинформсервис», «АЛМИ Партнер», TrafficSoft и другие российские компании. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Для «Солара» это направление стало частью клиентоцентричного подхода к развитию продуктового портфеля. При выборе технологических партнеров компания ориентируется на подтвержденный рыночный запрос и масштабы партнерской экосистемы. Партнерства охватывают четыре направления: защиту данных, управление доступом, сетевую безопасность и безопасную разработку. В сотрудничестве с рядом вендоров «Солар» делает акцент на совместимости решений в инфраструктуре клиентов, чтобы сократить сроки внедрения и устранить «слепые зоны» в безопасности. С другими партнерами расширяет взаимодействие для развития бизнеса и выхода в новые сегменты рынка.

«Российский рынок ИБ- и ИТ-решений заметно расширился, и для большинства сценариев можно найти продукты российских вендоров. Мы определили ключевые направления для партнерства и стремимся заранее обеспечить совместимость согласно запросам клиентов из разных отраслей. Таким образом, бизнес получает готовые связки решений, которые упрощают опыт внедрения и эксплуатации, решают практические задачи в кибербезопасности», – сказал Иван Вассунов, директор Центра технологий кибербезопасности ГК «Солар».

Управление доступом − один из ключевых векторов в ИБ из-за роста утечек корпоративных учетных записей в открытые и теневые источники

По данным исследования Solar AURA, на одну крупную организацию в среднем приходится более 600 уникальных корпоративных учетных записей, найденных в открытых и теневых источниках. При этом в большинстве случаев речь идет не о прямом взломе инфраструктуры, а об использовании сотрудниками корпоративных email и паролей на внешних интернет-ресурсах – сценарии, который при повторном использовании пароля может создать точку входа для злоумышленника.

Поэтому «Солар» развивает сотрудничество с вендорами, которые усиливают возможности для управления доступом. Одним из ключевых партнеров стала «Группа Астра». Разработчики подтвердили совместимость Solar SafeInspect и Solar inRights со службой каталога ALD Pro. Она поддерживает масштабирование инфраструктуры до 400+ контроллеров домена и миллионы пользователей. При таком масштабе ручная перенастройка прав доступа для сотрудников и привилегированных пользователей при миграции на Linux становится трудновыполнимой задачей. Партнерство позволяет закрывать задачи автоматической синхронизации ИБ-политик и устранения слепых зон в контроле доступа.

Более 50% российских компаний подозревают или фиксируют утечки данных в ИИ-сервисы

«Группа Астра» также стала технологическим партнером «Солара» в направлении защиты сетевого трафика. С мая 2026 г. SWG-система Solar webProxy, ключевое решение в продуктовом портфеле «Солара» для контроля и блокировки загрузки данных в ИИ, доступна для подключения 25 тыс. корпоративных клиентов Astra Store. Теперь защита веб-трафика может осуществляться в один клик для тех, кто уже работает в экосистеме Astra Linux или находится в процессе перехода.

«Значимая часть корпоративных клиентов Astra Store относится к отраслям с высокими требованиями к информационной безопасности, поэтому наличие ИБ-решений в каталоге критически важно. Партнерство с «Соларом» делает Astra Store единым пространством, где заказчик может установить не только системное и прикладное ПО, но и средства для надежной защиты своей инфраструктуры», – отметил Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

Тренд на консолидацию управления безопасной разработкой, создание DevSecOps-платформ

В направлении безопасной разработки одним из ключевых партнеров «Солара» стал ИТ-холдинг «Т1». Solar appScreener интегрирован с платформой производства ПО «Сфера» (входит в ИТ-холдинг «Т1»), которая обеспечивает полный цикл разработки и имеет свыше 40 инструментов для управления этим циклом. Платформа также используется для замещения таких инструментов, как Atlassian, GitLab, Jenkins и TeamCity.

«Безопасность перестает быть отдельной задачей на финальном этапе – теперь она встроена в процессы разработки так же естественно, как и написание кода. Партнерство с «Соларом» органично дополняет нашу платформу, позволяя предлагать клиентам полноценный DevSecOps-контур в составе единой платформы. Для бизнеса это про скорость и прямую экономию бюджета: ранее обнаружение уязвимостей кратно сокращает затраты на их устранение. Ускорение пайплайнов при сохранении высокого уровня защиты – именно тот запрос, с которым сегодня приходят крупные игроки», – сказал Сергей Полиненко, продуктовый лидер платформы «Сфера», ИТ-холдинг «Т1».

Контроль за безопасностью кода на всем протяжении «цепочки поставок» − от крупного бизнеса до стартапов

Важную роль в развитии софтверной индустрии играют ИТ- и ИБ-стартапы, которые занимаются заказной разработкой для крупных компаний. Так, около 38% ИT-стартапов работают в сегменте B2B, а четверть из этих организаций выбирают корпорации в качестве основного типа клиентов. Поэтому масштабирование практики безопасной разработки в партнерской экосистеме платформы «1С-Битрикс» на основе решений «Солара» стало основой для нового сотрудничества. Доступ к дополнительным инструментам поиска уязвимостей и практикам безопасной разработки получили более 12 тыс. партнеров платформы.

Трехкратный рост опубликованных данных компаний и тренд на защиту от утечек информации

По данным Solar AURA, в 2025 г. число публичных сообщений об утечках баз данных в Рунете снизилось, однако масштаб опубликованных данных продолжил расти: объем строк увеличился в три раза – до 4,5 млрд, а общий объем данных достиг 1,8 тыс. ТБ, что в 17 раз больше, чем в 2023 г. Значительная часть таких утечек пришлась на ритейл, сферу услуг, образование и госсектор – отрасли, где обрабатываются большие массивы персональных и чувствительных данных.

На этом фоне миграция федеральных и региональных организаций на отечественные операционные системы должна проходить с сохранением контроля конфиденциальной информации на рабочих местах и в каналах передачи данных. Поэтому совместимость DLP-решений с российскими ОС становится не технической формальностью, а условием безопасного перехода на импортонезависимую инфраструктуру. В этом направлении «Солар» сотрудничает с «АЛМИ Партнер». Подтвержденная совместимость Solar Dozor с операционной системой «АльтерОС» позволяет заказчикам из госсектора, телекоммуникаций, гражданской авиации, энергетики, транспорта и торговли переводить рабочие места с зарубежной ОС на российскую без потери контроля корпоративных и чувствительных данных.

Во втором полугодии 2026 г. «Солар» продолжит расширять пул технологических партнерств с российскими разработчиками и отраслевыми компаниями. В фокусе останутся интеграции, которые помогают клиентам снижать риски перехода на отечественное ПО и строить совместимую ИБ-инфраструктуру на российском технологическом стеке.