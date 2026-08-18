«Информзащита»: число значимых облачных киберинцидентов выросло на 60% за полгода

По оценке специалистов компании «Информзащита», в первом полугодии 2026 г. количество значимых киберинцидентов, связанных с облачной инфраструктурой, увеличилось на 58% по сравнению со второй половиной 2025 г. и оказалось почти вдвое выше уровня первого полугодия 2025 г. На динамику повлияло сразу несколько типов угроз, среди которых атаки на цепочки поставок ПО, эксплуатация новых уязвимостей, компрометация учетных данных разработчиков и сервисных аккаунтов, а также атаки на инфраструктуру, используемую для работы с искусственным интеллектом. При этом рост связан не столько с появлением принципиально новых методов, сколько с тем, что уже известные техники позволяют быстрее развивать атаку и перемещаться между связанными облачными сервисами, репозиториями, CI/CD-системами и средами разработки.

За полгода число значимых атак через цепочки поставок выросло более чем вдвое, а их доля в общей структуре инцидентов увеличилась примерно с 10% во второй половине 2025 г. до 25% в первом полугодии 2026. Такие атаки позволяют злоумышленникам компрометировать организацию через доверенный компонент вместо прямого взлома ее инфраструктуры. Достаточно скомпрометировать аккаунт разработчика или издателя, расширение среды разработки, плагин либо компонент сборочной инфраструктуры. После этого вредоносный код может попасть в зависимые системы через доверенный канал распространения. Подобные кампании затрагивали npm, PyPI, расширения VSCode, Jenkins, Composer и другие экосистемы. Так, 17 июня 2026 г. скомпрометированный аккаунт опубликовал вредоносные версии более чем 140 пакетов Mastra в npm. Дополнительную проблему создает повторное использование похищенных секретов: до отзыва или истечения срока действия токены и ключи могут применяться для разведки и дальнейшего доступа к облачным средам.

Второй фактор роста связан с уязвимостями. Количество новых раскрытий, требовавших повышенного внимания со стороны специалистов по безопасности, в первом полугодии 2026 г. примерно удвоилось относительно предыдущих шести месяцев. Сокращается и интервал между публикацией информации об уязвимости и ее применением в реальных атаках. При этом доля инцидентов, непосредственно связанных с эксплуатацией интернет-доступных устройств и сервисов, в рассматриваемой выборке сократилась с 30% до 17%. Их абсолютное количество существенно не уменьшилось, однако другие сценарии росли быстрее.

В одном инциденте могут сочетаться несколько векторов: компрометация цепочки поставок приводит к краже учетных данных, после чего атакующий получает доступ к облачным сервисам. В выборке значимых облачных инцидентов атаки через цепочки поставок ПО занимают около 25%, эксплуатация интернет-доступных устройств и сервисов – 17%. Отдельно необходимо учитывать компрометацию учетных данных, включая аккаунты разработчиков, сервисные учетные записи, API-ключи и OAuth-токены.

«Отдельным направлением риска стала инфраструктура для ИИ. По внутренним наблюдениям, за полгода активность вокруг нее выросла примерно вдвое. Причина в том, что ИИ-шлюзы, MCP-серверы, системы оркестрации и агенты для работы с кодом часто имеют доступ сразу к нескольким внутренним ресурсам, облачным API и хранилищам секретов. В результате уязвимость или ошибка конфигурации одного такого компонента может увеличить масштаб последующей компрометации благодаря доступу к связанным ресурсам. Показателен и масштаб проблемы: один из распространенных AI-шлюзов используется более чем в трети исследуемых облачных сред и за шесть месяцев оказался связан сразу с четырьмя различными проблемами безопасности. При этом более трети обнаруженных незащищенных MCP-серверов возвращали реальные данные без предоставления учетных данных», – отметил Анатолий Песковский, директор департамента наступательной безопасности компании «Информзащита».

Рост числа инцидентов требует пересмотра защиты с учетом связей и доверительных отношений между облачными компонентами. Эксперты рекомендуют начинать с инвентаризации облачных учетных записей и машинных идентичностей и отдельно контролировать сервисные аккаунты, IAM-роли, API-ключи, OAuth-токены и доступы CI/CD. Привилегии таких учетных записей следует сокращать до минимально необходимых, а долгоживущие секреты по возможности заменять короткоживущими токенами. Для внешних сервисов необходим непрерывный контроль экспозиции и процесс экстренного устранения опасных уязвимостей. Для компонентов с подтвержденной активной эксплуатацией необходимо незамедлительно устанавливать исправление, а если это невозможно, в течение первых суток ограничивать внешнюю доступность или применять рекомендованные производителем и компенсирующие меры. В цепочке разработки необходимо проверять происхождение зависимостей, ограничивать права CI/CD, контролировать новые версии пакетов перед использованием и отслеживать аномальные действия с репозиториями и токенами. Инфраструктуру для ИИ следует включать в общий контур ИБ, а не рассматривать как изолированный экспериментальный сегмент: MCP-серверы, агенты и сервисы предоставления моделей должны проходить проверку аутентификации, сетевой доступности, прав и журналирования наравне с другими критичными приложениями. Такая модель позволяет обнаруживать компрометацию до того, как один похищенный ключ или вредоносный пакет откроет доступ сразу к нескольким облачным средам и корпоративным данным.