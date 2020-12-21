GeekBrains запускает факультет облачной дата-инженерии

GeekBrains объявила о запуске факультета облачной дата-инженерии. За год обучения на факультете студенты научатся решать задачи по аналитике, разработке баз данных и машинному обучению в любом облачном сервисе. Выпускники станут специалистами по облачным вычислениям, смогут настраивать окружение и масштабировать решение бизнес-задач.

Факультет подходит специалистам начального и среднего уровня: это первый образовательный онлайн-курс по этой профессии для специалистов с опытом работы от года. Аналитики, инженеры данных, DevOps-инженеры и системные администраторы смогут повысить квалификацию и стать инженером по работе с данными в облачной среде.

Студентов научат выбирать и настраивать необходимые сервисы в облачных платформах для управления качеством данных, метаданными, выводом моделей машинного обучения в продуктивное использование с Kubernetes.

Программа обучения была создана совместно с Mail.ru Cloud Solutions. Преподаватели — опытные практикующие эксперты: Николай Бутенко (архитектор в облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions), Дмитрий Кравчук (главный аналитик данных в «Магните»), Федор Ерин (аналитик данных в X5 Retail Group), Андрей Деканович (администратор Big Data в «Мегафоне»).

С каждым студентом будет работать HR-менеджер: поможет составить резюме, выбрать вакансии и подготовиться к собеседованию. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке и электронный сертификат.

Первый поток стартует 3 февраля. Обучение платное.

Для тех, кто хочет разобраться в облачных технологиях, партнер курса Mail.ru Cloud Solutions 22 декабря проведет бесплатный вебинар «MLOps без боли в облаке MCS #1: Разворачиваем Kubeflow. Простые масштабируемые воркфлоу для ML на Kubernetes».