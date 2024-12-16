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Крысенко Сергей



16.12.2024 Selectel сообщает о приобретении облачного провайдера Servers.ru 1
26.08.2015 Servers.com купил «Единую сеть» за $800 тыс. 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Крысенко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Единая сеть - Servers.com - Servers.ru - Exepto.ru - Fozzy.ru 10 2
Selectel - Селектел 385 1
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Губарев Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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