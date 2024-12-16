Крысенко Сергей
|16.12.2024
|Selectel сообщает о приобретении облачного провайдера Servers.ru 1
|26.08.2015
|Servers.com купил «Единую сеть» за $800 тыс. 1
Крысенко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Selectel - Единая сеть - Servers.com - Servers.ru - Exepto.ru - Fozzy.ru 10 2
|Selectel - Селектел 385 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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