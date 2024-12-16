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Selectel купил облачного провайдера Servers.ru

Сеть дата-центров Selectel приобрела облачного провайдера «Единая сеть», работающего под брендами Servers.ru, Exepto.ru и Fozzy.ru. «Единая сеть», по оценке iKS-Consulting, в прошлом году занимала третье место среди провайдеров услуг аренды выделенных серверов с долей рынка в 10%. Ожидается, что сделка, стоимость которой не раскрывается, поможет Selectel укрепить положение на облачном российском рынке.

Покупка облачного провайдера

Российская технологическая компания Selectel объявил о приобретении компании «Единая сеть», которая ведет деятельность под брендами Servers.ru, Exepto.ru и Fozzy.ru, об пишет издание РБК. Ожидается, что сделка, стоимость которой не превысит 3,1 млрд руб., поможет Selectel укрепить положение на облачном рынке России.

«Единая сеть» работает с 2007 г. Компания предоставляет Infrastructure-as-a-Service (IaaS), это аренда вычислительных мощностей для запуска своих решений и развертывания IT-инфраструктуры компании. Включая аренду выделенных серверов, приватные и публичные облака, а также услуги колокации на базе партнерских дата-центров в Москве. Клиентская база провайдера насчитывает более 400 компаний среднего и крупного бизнеса.

Генеральный директор Selectel Олег Любимов видит потенциал роста на рынке облачных инфраструктурных сервисов, особенно в сегменте выделенных серверов. Глава Selectel отмечает, что поглощение «Единой сети» поможет ускорить расширение бизнеса. В компании уточнили, что соглашение направлено на ускорение роста бизнеса и укрепление позиций провайдера в сегменте облачных инфраструктурных сервисов.

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Wikipedia
Крупнейший независимый провайдер ИТ-инфраструктуры в России приобрел облачного провайдера

По данным iKS-Consulting, «Единая сеть» занимает третье место среди провайдеров услуг аренды выделенных серверов с долей 10 % в 2023 г. Выручка компании по итогам 2024-го прогнозируется на уровне 1,6 млрд руб., EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений) - 0,9 млрд руб.

«Объединение с крупнейшим независимым игроком рынка облачной инфраструктуры Selectel, позволит нам перейти на качественно новую ступень развития бизнеса как с точки зрения ассортимента доступных для клиентов сервисов, так и уровня автоматизации и поддержки», - отмечает глава ООО «Единая сеть».

После слияния ИТ-компании продолжат поддержку продуктов и сервисов в обычном режиме. В частности, для всех клиентов «Единой сети» сохранятся условия предоставления услуг и гарантии по уровню надежности сервисов. В дальнейшем заказчики смогут расширить спектр продуктов для управления ИТ-инфраструктурой благодаря дополнительным услугам на базе сети дата-центров Selectel.

Рынок облачных сервисов в России

По оценкам iKS-Consulting в 2024 г. объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов достигнет отметки в 165,6 млрд руб., рост к 2023 г. в национальной валюте составит 36,3 %.

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iKS-Consulting
Рынок облачных инфраструктурных сервисов (IaaS и PaaS) в России в 2014-2024 г., млрд руб.

По данным исследования, существенным драйвером в 2023–2024 г. является спрос на инфраструктуру для искусственного интеллекта (ИИ). Прежде всего растет аренда серверов с графическими ускорителями (GPU), которые используются для построения нейронных сетей и создания моделей генеративного ИИ. При построении таких моделей требуются значительные ресурсы на этапе обучения модели, а далее до момента следующего переобучения потребность в ресурсах сокращается, поэтому аренда ИТ-инфраструктуры выглядит в этом случае рациональной.

Облачные провайдеры предлагают как доступ к виртуальным серверам с GPU, так и услуги bare metal (это серверная платформа без операционной системы, которая позволяет программному обеспечению получать прямой доступ к аппаратной части), в рамках которых можно арендовать серверы, имеющие в своем составе несколько графических карт для ускорения вычислений. Вместе с тем востребованными оказываются ИТ-платформы доступа к вычислениям на суперкомпьютерах, однако здесь предложение и спрос являются хотя и объемными, но не массовыми.

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Цифровизация

В iKS-Consulting составили предварительный рейтинг 20 лучших компаний на рынке IaaS+PaaS в 2024 г. по объему выручки.

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iKS-Consulting
Предварительный рейтинг игроков IaaS в 2024 г., % выручки

Значительно увеличились доли на рынке облачных провайдеров Cloud.ru и Yandex Cloud. Эти игроки предоставляют облака для крупнейших российских экосистем, в частности, Yandex Cloud стремится развивать облачные услуги в совокупности с построенной вокруг компании экосистемой.

По информации iKS-Consulting, сегмент business-to-government (B2G) на российском рынке становится все более весомым. Это связано с развитием государственных услуг на базе облаков и активным переводом федеральных и региональных органов власти на единую облачную ИТ-платформу. В рамках этого движения рассматривается ряд инициатив по стимулированию государственных организаций в России к использованию облачных услуг, что выражается как в обязательствах по цифровой трансформации деятельности организаций, так и в ограничениях на развитие собственной (on-premise) ИТ-инфраструктуры.

Предварительный рейтинг по результатам 2024 г. строится на основе объемов совокупной выручки, полученной от услуг IaaS и PaaS. Первые две позиции остаются за лидерами сегмента IaaS: Cloud.ru и «Ростелеком-ЦОД». На третьей позиции в 2024 г. закрепилась компания Yandex Cloud благодаря высоким темпам роста в обоих сегментах рынка. Также в пятерку лидеров входят Selectel и МWS. Суммарно перечисленные компании занимают более 70% рынка. Концентрация рынка постепенно увеличивается, ведь в прошлом году они занимали 64%.

Антон Денисенко

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