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Solar Staff


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Зарплаты бежавших из России программистов стремительно растут. Работая из-за рубежа, они получают не меньше, чем в России 1
31.10.2024 Топ-40 игроков в сфере HR Tech 2023 заработали ₽22,5 млрд 1
08.07.2024 Офис больше не нужен. В России зарплаты программистов-фрилансеров выросли в полтора раза 1
07.03.2024 Российский финтех-стартап научился три раза зарабатывать на одной транзакции 1
26.07.2023 Solar Staff: более половины программистов-фрилансеров используют нейросети в работе 2
25.01.2022 Программисты в России смогут платить налоги как физлица 2
24.09.2019 Solar Staff запустил оплату услуг через PayPal 1
02.10.2018 «Альфа-Банк» и Solar Staff запустили сервис legal&fintech для фрилансеров 1
17.04.2018 Cyprus IT Forum 2018: как открыть успешный IT-бизнес на Кипре 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Solar Staff и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 998 4
PayPal 656 1
Webmoney - Вебмани.Ру 543 1
Upwork 9 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 1
Selectel - Единая сеть - Servers.com - Servers.ru - Exepto.ru - Fozzy.ru 12 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
TopTal 1 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4128 1
8455 1
SAP SE 5327 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 281 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 279 1
Тензор 110 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 29 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 56 1
1С Mirapolis - Мираполис 23 1
HeadHunter Group - Edstein - Эдштейн 7 1
ИнформТренд 3 1
NanduQ - Qiwi 997 2
Альфа-Банк 1797 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1124 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7572 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 517 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2970 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4947 2
Федеральное казначейство России 1811 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5566 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5157 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12811 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14811 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12866 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1232 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 416 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3314 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5485 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11511 1
Электронная доверенность - Electronic power of attorney 20 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1560 1
Фотобанк - Photobank 177 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3143 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2604 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 246 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8337 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 547 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 889 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6842 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 154 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7427 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3701 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1096 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 254 1
OpenAI ChatGPT 394 1
Midjourney - нейросеть 70 1
Microsoft 365 Copilot 140 1
Notion Labs - Notion AI 1 1
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 29 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 849 1
FreePik 1135 1
ITFB Easydoc OCR/IDP-платформа 22 1
Росатом - Гринатом - Atom Space 17 1
Норникель - Суперника 12 1
Шинкаренко Павел 5 3
Медведев Анатолий 5 1
Портнов Сергей 4 1
Мунтян Павел 3 1
Черновол Юлия 1 1
Норовяткин Александр 1 1
Турманов Марат 1 1
Корицкий Владимир 4 1
Кулиш Антон 1 1
Ефимов Михаил 13 1
Ворогушин Егор 5 1
Нартов Максим 19 1
Обогоров Евгений 3 1
Третьяков Ярослав 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 8
Европа 24371 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14241 2
Азия - Азиатский регион 5610 1
Беларусь - Белоруссия 5822 1
Украина 7664 1
Кипр - Республика 569 1
Кипр - Лимасол 11 1
Узбекистан - Республика 1779 1
Испания - Королевство 3735 1
Казахстан - Республика 5638 1
Грузия 1255 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 539 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14074 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6161 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2463 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 288 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6096 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11115 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7921 1
Энергетика - Energy - Energetically 5220 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5159 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 814 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4767 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5231 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24739 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11214 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 128 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 185 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3701 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1482 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9035 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2959 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2168 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2384 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4773 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3199 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 28 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 1
Cyprus IT Forum 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2482 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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