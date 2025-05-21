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Solar Staff
УПОМИНАНИЯ
Solar Staff и организации, системы, технологии, персоны:
|Шинкаренко Павел 5 3
|Медведев Анатолий 5 1
|Портнов Сергей 4 1
|Мунтян Павел 3 1
|Черновол Юлия 1 1
|Норовяткин Александр 1 1
|Турманов Марат 1 1
|Корицкий Владимир 4 1
|Кулиш Антон 1 1
|Ефимов Михаил 13 1
|Ворогушин Егор 5 1
|Нартов Максим 19 1
|Обогоров Евгений 3 1
|Третьяков Ярослав 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148622 8
|Европа 24371 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14241 2
|Азия - Азиатский регион 5610 1
|Беларусь - Белоруссия 5822 1
|Украина 7664 1
|Кипр - Республика 569 1
|Кипр - Лимасол 11 1
|Узбекистан - Республика 1779 1
|Испания - Королевство 3735 1
|Казахстан - Республика 5638 1
|Грузия 1255 1
|Smart Ranking - Смарт Ридинг 28 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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