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Голованова Наталья
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Зарплаты бежавших из России программистов стремительно растут. Работая из-за рубежа, они получают не меньше, чем в России 1
Голованова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Solar Staff 9 1
|Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 63 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1022 1
|Unsplash 1068 1
|КонсультантПлюс 142 1
|Superjob - Суперджоб 625 1
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 869 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4997 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
|Сербия - Республика 349 1
|Узбекистан - Республика 1791 1
|Беларусь - Белоруссия 5856 1
|Казахстан - Республика 5668 1
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