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Курбанова Айгюн
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Зарплаты бежавших из России программистов стремительно растут. Работая из-за рубежа, они получают не меньше, чем в России 1
|14.12.2023
|ИТ-шникам перестают платить. Доходы сокращаются, работать из дома не дают, нарастает негатив 1
Курбанова Айгюн и организации, системы, технологии, персоны:
|HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12866 1
|HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 95 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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