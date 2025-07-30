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TopTal
УПОМИНАНИЯ
|30.07.2025
|Хакеры установили на GitHub крупной фриланс-платформы вредоносные Node.js модули. Они уничтожали все данные в системе 1
|24.09.2019
|Solar Staff запустил оплату услуг через PayPal 1
TopTal и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1045 1
|PayPal 657 1
|Webmoney - Вебмани.Ру 544 1
|Solar Staff 9 1
|Upwork 9 1
|NanduQ - Qiwi 1000 1
|FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5212 1
|Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32552 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151412 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52808 1
|Европа 24460 1
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