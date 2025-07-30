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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179367
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TopTal

TopTal

УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 Хакеры установили на GitHub крупной фриланс-платформы вредоносные Node.js модули. Они уничтожали все данные в системе 1
24.09.2019 Solar Staff запустил оплату услуг через PayPal 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

TopTal и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1045 1
PayPal 657 1
Webmoney - Вебмани.Ру 544 1
Solar Staff 9 1
Upwork 9 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5212 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32552 1
Россия - РФ - Российская федерация 151412 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52808 1
Европа 24460 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49851 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8065 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 569 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374679, в очереди разбора - 747844.
Создано именных указателей - 179367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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