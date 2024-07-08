Офис больше не нужен. В России зарплаты программистов-фрилансеров выросли в полтора раза

Зарплаты российских программистов, работающих на себя (фрилансеров), выросли в среднем на 40% и перевалили за 145 тыс. руб. Получать больше стали также копирайтеры и системные аналитики, но рост их заработка далеко не такой большой, как у разработчиков. Впрочем, они в этом вопросе не рекордсмены – их в этом плане сильно опережают, специалисты, совершенно не связанные с ИТ.

Сотни тысяч рублей в обмен на программный код

Доходы российских внештатных специалистов показали серьезную динамику роста по итогам первой половины 2024 г., сообщили CNews представители сервиса по работе с фрилансерами Solar Staff. В числе лидеров по росту зарплат – программисты, не желающие трудиться на одного работодателя и числиться в штате одной компании.

Согласно статистике Solar Staff, в первом полугодии 2024 г. средняя зарплата разработчиков-фрилансеров выросла на 40% по сравнению с первыми шестью месяцами 2023 г. Отныне она составляет 147 тыс. руб. в месяц.

При этом доходы отдельно взятых специалистов могут сильно различаться. Они зависят от их профессиональных навыков, опыты работы и целого ряда других параметров, вплоть до налогового статуса. Как подсчитали а Solar Staff, наибольший среднемесячный доход – у тех исполнителей, которые работают в качестве ИП или физического лица.

Кто еще много зарабатывает

Фрилансеры-программисты – не единственные представители ИТ-сферы, кто стал зарабатывать больше – в Solar Staff рассказали CNews, что прибавку к зарплате получили и внештатные системные аналитики. Вот только они стали получать в среднем лишь на 8% больше. Впрочем, даже с учетом этого их средняя зарплата выше, чем у разработчиков-внештатников – 181 тыс. руб.

Напомним, что очень многие российские ИТ-специалисты не желают привязывать себя к конкретному офису. Даже штатные сотрудники под угрозой увольнения требуют от работодателей освободить их от «офисных оков» и разрешить работать удаленно. Что характерно, это касается, в первую очередь опытных ИТ-шников. Другими словами, компании рискуют потерять ценных сотрудников, если откажут им возможности не появляться в офисе.

Что касается фрилансеров, то они по умолчанию не обязаны посещать офис, так как не числятся в штате.

Быть неИТ-шником по-прежнему невыгодно

В отчете Solar Staff именно внештатные программисты и системные аналитики зарабатывают в среднем больше других участников рейтинга, хотя и не являются рекордсменами по росту средней зарплаты. Первое место в этом плане удерживают рекрутеры (53% год к году), вот только даже с учетом повышения их средняя заработная плата составляет 46,3 тыс. руб.

На 34% выросла средняя зарплата у редакторов текстов, но лишь до 67 тыс. руб., то есть они получают в среднем вдвое меньше, нежели программисты-фрилансеры. 8-процентную прибавку получили графические дизайнеры – до 56,5 тыс. руб. в месяц в среднем.

Также аналитики Solar Staff зафиксировали рост среднемесячных доходов на 16% у менеджеров по маркетингу (до 95 тыс. руб.) и на 21% у копирайтеров (до 41,2 тыс. руб/).

Единственные, кто не относится к ИТ-сфере, и кто в новом отчете Solar Staff может сравниться с программистами по размеру зарплат, это внештатные финансовые менеджеры. Они теперь получают в среднем 143 тыс. руб. – рост год к году составил 14%.

У всего есть причина

Генеральный директор сервиса Solar Staff Владимир Корицкий считает рост доходов российских проектных исполнителей, к коим относятся, в частности, программисты и копирайтеры, «результатом растущего спроса на квалифицированные услуги в ключевых отраслях». «Разработчики, копирайтеры и маркетологи предоставляют необходимые навыки, которые помогают компаниям оставаться конкурентоспособными и динамично развиваться на рынке, – сказал CNews Владимир Корицкий. – Этот тренд отражает глобальные изменения, где гибкость, специализированные компетенции и оперативность превращаются в ключевые факторы успеха на постоянно эволюционирующем цифровом рынке».

По мнению Корицкого, рост зарплат российских внештатников – это прямой признак того, что «рынок адаптируется к новым экономическим вызовам и активно интегрирует гибкие формы занятости». «Например, рекрутеры стали более востребованы из-за ускорения цифровой трансформации и растущего спроса на квалифицированный персонал в ИT-секторе, тогда как финансовые менеджеры получают больше благодаря стремлению компаний к улучшению своих финансовых показателей и оптимизации операционной деятельности», – сказал CNews Владимир Корицкий.