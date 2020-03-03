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«Роскосмос» пострадал из-за скандала вокруг «Мастерхоста»

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Бизнес Законодательство Кадры Интернет Хостинг и домены
, Текст: Игорь Королев
Один из крупнейших российских хостинг-провайдеров «Мастерхост» испытывает серьезные сбои из-за конфликта с владельцем дата-центра, в котором расположены его сервера. Заложниками ситуации стали клиенты «Мастерхоста», среди которых - «Роскосмос».

Проблемы у «Мастерхоста»

С утра понедельника, 2 марта 2020 г., клиенты хостинг-провайдера «Мастерхост» испытывают серьезные проблемы в своей работе. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в блог-сервисе Twitter.

«Мастерхост» поясняет, что причиной происходящего является конфликт с дата-центром, обслуживающим компанию. «Данный дата-центр «в настоящее время находится в физическом распоряжении бывшего собственника компании, который периодически инициирует проблемы в работе оборудования», - заявили в компании.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее урегулировать сложившуюся ситуацию, используя все доступные методы: переговоры, юридическое решение спора, поиск альтернативной площадки для размещения оборудования», - добавили в компании.

«Роскосмос» - в числе пострадавших

Среди пострадавших клиентов «Мастерхоста» оказалась госкорпорация «Роскосмос». Интернет-сайты корпорации и ряда предприятий ракетно-космической отрасли, например, НПО «Энергомаш», перестали работать из-за проблем у «Мастерхоста», сообщили агентству ТАСС в госкорпорации.

Как «Мастерхост» судится со своим дата-центром

«Мастерхост» был основан интернет-предпринимателем Леонидом Филатовым. В 2011 г. Филатов продал холдинг «Активист», в который, помимо «Мастерхоста», входили обслуживающий его центр обработки данных (ЦОД) и доменный регистратор Mastername. Покупателем выступил Евгений Беневоленский.

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Сайты корпорации Роскосмос и предприятий ракетно-космической отрасли перестали работать из-за проблем у «Мастерхоста»

В конце 2019 г. «Мастерхост» подал иск в Арбитражный суд Москвы против Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы №47 по Москве и АО «Информационный центр». В качестве обеспечительных мер истец просил суд запретить «Информационному центру» проводить внеочередное собрание акционеров и менять генидректора.

Также «Мастерхост» требовал от «Информационного центра» передать ему на временное хранение серверное оборудование, размещенное на технологических мощностях ответчика, обеспечить его работоспособность до момента передачи госпредприятию «Технический телевизионный центр «Останкино», обязать пропускать сотрудников истца в свои помещения и не чинить им препятствий в обслуживании оборудования.

Суд в данных обеспечительных мерах отказал. Из заявленных «Макстерхостом» требований следует, что АО «Информационный центр» - и есть ЦОД (дата-центр), который обслуживает хостинг-провайдера.

Согласно данным базы «Контур-Фокус», агрегирующей сведения из ЕГРЮЛ, единственным участником ООО «Мастерхост» сейчас является Наталья Шмиляк. Гендиректором компании выступает Станислав Шмиляк. Как пояснил CNews источник, близкий к компании, Наталья и Станислав Шмиляк являются супругами.

ООО «Мастерхост» было образовано в 2013 г. До этого, в 2002 г., было образовано АО «Мастерхост», чьим гендиректором также является Станислав Шмиляк. При создании АО «Мастерхост» его учредителем на 90% был Евгений Беневоленский.

До конца 2019 г. Станислав Шмиляк также был гендиректором АО «Информационный центр». Сейчас его сменила Светлана Тимотина, которая ранее входила в число учредителей ООО «Мастерхост».

Учредителем компании значится Леонид Филатов. Актуальных данных об акционерах «Информационный центр» в ЕГРЮЛ нет. Филатов заявил CNews, что «Информационный центр» был продан им вместе с «Мастерхостом» еще в 2011 г.

Причины конфликта по версии «Мастерхоста»

Гендиректор ООО «Мастерхост» Виталий Давиденко заявил ресурсу «Викиновости», что реальным собственником компании является Станислав Шмиляк. Также «Мастерхост» владеет 40% акций «Информационный центр», в который гендиректором также был Шмиляк.

60% акций «Информационный центр» принадлежат Евгению Беневоленскому через некую женщину, говорит Давиденко. «Некоторое время назад Беневоленский мошенническим путем размыл долю акционеров, выкрал документы, проведя незаконное собрание акционеров без оформления протокола, незаконно сменил генерального директора, путем силового захвата физически завладел дата-центром, выставил вооруженную охрану и начал давить на «Мастерхост», в том числе путем отключения его клиентов от обслуживания», - заявил гендиректор «Мастерхоста», - пишут «Викиновости».

В «Мастерхосте» подчеркивают, что у компании с «Информационный центр» существует действующий договор на размещение оборудования и данных клиентов. Задолженности по данному договору нет. К моменту публикации этого материала «Информационный центр» не ответил на вопросы CNews.



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