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Силовики разгромили 272 сайта с нелегальной музыкой и арестовали шестерых нарушителей

В результате операции «404», запущенной властями Бразилии, были закрыты 272 сайта, распространявших нелегальный музыкальный контент. Арестованы шесть человек.

Операция «404»

Правоохранительные органы США и Бразилии нейтрализовали 272 веб-сайта, позволявших прослушивать и скачивать пиратские музыкальные записи. Шесть доменов были захвачены в результате операции на территории США, еще 266 — на территории Бразилии. Там же были проведены 30 обысков и арестованы шесть человек.

В частности, в результате расследования в двух странах были закрыты домены Corourbanos.com, Corourbano.com, Pautamp3.com, SIMP3.com, flowactivo.co, andMp3Teca.ws. Их владельцы активно продвигали их через социальные сети.

Бразильские власти добились блокировки 15 аккаунтов в соцсетях, которые занимались рекламой этих сайтов. Посетителям площадок сейчас выводится сообщение о том, что домены захвачены, после чего их перенаправляют на ресурсы с дополнительной информацией.

Операция получила название «404». Бразильские власти проводят ее уже в четвертый раз с 2019 г. Эта операция нацелена на киберкриминальные организации и инфраструктуру, которая используется для массированного нарушения международного законодательства об авторских правах.

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Бразилия и США снова вышли на охоту на музыкальных пиратов



Как заявил представитель министерства юстиции и общественной безопасности Бразилии Браулиу де Мелу (Bráulio de Melo), нарушения копирайта наносят Бразилии ежегодный ущерб в размере около 15 млрд реалов, что примерно равно $2,8 млрд. Так что операция обусловлена главным образом экономическими соображениями.

Операции продолжаются

Хотя борьба за копирайт в Сети создает информационные поводы довольно редко, кампании против пиратства не прекращаются.

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Импортозамещение

Осенью 2021 г. стало известно, что власти Италии выписывают крупные штрафы подписчикам пиратских интернет-кинотеатров и IPTV-сервисов — до 25 тыс. евро. В некоторых случаях им может грозить тюрьма. До этого, в мае 2021 г. полиция Италии закрыла крупную пиратскую сеть, которая, по утверждению властей, обеспечивала около 80% абонентов пиратского IPTV в стране и приносила владельцам примерно 15 млн евро в месяц.

В России в 2019 г. владелец сети нелегальных онлайн-кинотеатров с общим размером кинотеки 10 тыс. фильмов получил два года условно по ч. 3 статьи 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».

«Законодательство о копирайте продолжает действовать, равно как и нарушаться, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Время от времени производители культурно-развлекательного контента видят, что пиратство начинает наносить им более весомый ущерб, чем тот, с которым они были бы готовы мириться, и начинаются длительные юридические процедуры по привлечению виновных к ответственности. Если за пиратскими ресурсами стоит организованный киберкриминал, то, как правило, выкорчевать их оказывается непростой задачей, требующей международного сотрудничества».

Роман Георгиев

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