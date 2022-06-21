Власти Казахстана следили за оппозицией с помощью шпионского ПО для Android

Эксперты Lookout Threat Lab выяснили, что программа-шпион, использовавшаяся властями нескольких стран для атак или слежки за оппозицией, имеет квазилегальное происхождение.

Шпионаж по-итальянски

Эксперты компании Lookout Threat Lab сообщили, что установили наиболее вероятное авторство шпионской программы Hermit, жертвами которой с 2019 г. становились пользователи в Казахстане, Сирии и Италии.

Hermit обозначен как шпионская программа «корпоративного уровня». Это модульный пакет, позволяющий перехватывать контроль над целевыми устройствами под управлением ОС Android. В Lookout сообщили, что им удалось перехватить 16 из 25 известных модулей, каждый из которых обладает уникальными характеристиками. Среди возможностей Hermit — перехват аудио, перенаправление звонков, захват SMS, сбор всевозможных данных, хранящихся на самом устройстве, а также информации о его местоположении.

Вредонос, по-видимому, распространяется через SMS-сообщения, якобы исходящие из легитимных источников. Проанализированные Lookout сэмплы вредоноса выдавали себя за официальные приложения телекоммуникационных компаний или производителей смартфонов, таких как Samsung, Vivo и Oppo. При открытии Hermit загружает легитимные веб-страницы организаций, за чьи приложения себя выдает, в то время как в фоновом режиме устанавливаются вредоносные модули.

В Lookout подчеркнули, что все перехваченные сэмплы были нацелены на устройства под Android, однако известно, что существует и версия под iOS.

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В Казахстане программу использовали для слежки за оппозиционерами, вероятно, структуры, связанные с властями. В Lookout также указывают, что власти Италии использовали ту же программу в рамках масштабной антикоррупционной операции. Кроме того, неизвестные силы, видимо правительственные, использовали Hermit в Сирии.

За фасадом

Эксперты Lookout Threat Lab полагают, что авторство Hermit принадлежит итальянскому поставщику шпионских средств RCS Lab S.p.A. и Tykelab Srl, компании, которая, судя по имеющимся у Lookout данным, является подставным «фасадом» RCS или, как минимум, аффилированной структурой. При этом Tykelab официально поставляет лишь довольно невинные программные разработки.

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Официально RCS продает свои инструменты для слежения только правоохранительным органам и спецслужбам. В публикации Wikileaks 2015 указывалось, что компания RCS Lab поставляла средства слежения правительствам Пакистана, Чили, Монголии, Бангладеша, Вьетнама, Мьянмы и Туркменистана, а также выступала в качестве реселлера Hacking Team, другого итальянского поставщика шпионских средств.

«Шпионские программы могут полуофициально продаваться кому угодно, но это не отменяет тот факт, что это в первую очередь вредоносный софт, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — В последние годы в Европе на фоне многочисленных скандалов с такими программами как Pegasus предпринимаются довольно активные шаги по запрету средств для шпионажа и слежки, вне зависимости от того, кто их производит и кому реализует. Правда, остается непонятным, каким образом принуждать к соблюдению этого запрета».

В конце августа 2021 г. Совет по правам человека ООН потребовал ввести глобальный мораторий на распространение шпионских программных комплексов. В выпущенном Советом документе прямо упоминалось только ПО Pegasus NSO Group, но речь шла о принципиальной недопустимости подобных программ.

