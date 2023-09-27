Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в Оренбуржье

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации мобильной сети в большинстве населенных пунктов Оренбургской области. В результате работ на передающем оборудовании значительно увеличилась площадь покрытия LTЕ и качество сигнала: скорость мобильного интернета МТС в регионе выросла в среднем на 47%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Добиться роста скорости 4G-интернета удалось за счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт LTE. С помощью рефарминга МТС усилила мобильную сеть в большинстве населенных пунктов области: в городах Орск, Новотроицк, Соль-Илецк, Медногорск и других. В столице региона Оренбурге улучшение качества связи особенно заметно в местах с высокой посещаемостью: на вокзалах, в поликлиниках, торговых центрах и др. Мобильный интернет ощутимо ускорился и в любимых местах для прогулок горожан и гостей Оренбурга: на набережной Урала, площади Ленина, улице Советской.

Скорости передачи данных достаточно, чтобы даже в часы максимальной нагрузки на сеть оренбуржцы могли комфортно загружать тяжелый контент, за секунды обновлять приложения, общаться по видеосвязи и использовать все онлайн-сервисы. Кроме того, рефарминг расширяет для абонентов доступ к современной технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость, по сравнению с разговором в сети 3G.

«На сегодня только 3% абонентов МТС в Оренбуржье пользуются 3G-смартфонами, поэтому большого запаса емкости для сетей третьего поколения уже не требуется. В свою очередь работающие в 4G гаджеты использует подавляюще большинство, и рост трафика в LTЕ мы фиксируем ежегодно. Чтобы жителям области не было тесно онлайн, МТС проводит рефарминг. Образно говоря, мы расширяем «узкие места» по аналогии с добавлением полос на автодороге. Таким образом, можно быстро ускорить мобильный интернет в густонаселенных районах и районах с активной жилой застройкой, таких, как Ленинский, Дзержинский, Южный округ и др.», — сказал директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти запрещают продавать виртуальные мобильные номера, через которые выманивали деньги у россиян

Власти запретили МТС, «Билайн», Tele2 «Мегафону» обдирать абонентов. С них месяцами брали двойную оплату за интернет

«Сибур» будет строить собственную неотключаемую сотовую связь

Россиян спасают от безудержного роста цен на сотовую связь. Критика обрушились на идею повышать цены выше уровня инфляции

МТС навлекла гнев властей из-за резкого повышения цен на мобильную связь. Пользователи жалуются, оператора будут проверять

Распространение мобильной связи в России застопорилось из-за «беспрецедентного» дефицита оборудования

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему Нептун теряет свои облака?

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни
Показать еще