«Группа Астра» и ЛЭТИ займутся подготовкой кадров для сферы ИT

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» и «Группа Астра» заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. В церемонии подписания со стороны ЛЭТИ приняли участие проректор по учебной работе Сергей Галунин и декан факультета компьютерных технологий и информатики Максим Савельев. «Группу Астра» представляла директор департамента образования «Группы Астра» Александра Алешкова. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Соглашение между сторонами направлено на сотрудничество в организации учебного процесса по программным продуктам «Группы Астра». В частности, стороны будут работать над внедрением в образовательный процесс отечественных программных технологий, включая операционную систему Astra Linux. Также они планируют вести совместную работу по тематическим образовательным мероприятиям и конференциям для студентов и преподавателей.

«ЛЭТИ входит в топ-10 вузов России по подготовке ИT-кадров, и поэтому, возможности проведения практических и лабораторных работ на современном, отечественном программном обеспечении играют важнейшую роль. Мы убеждены, что опыт полученный нашими студентами при использовании продуктов «Группы Астра», позволит быть еще более востребованными на рынке труда», — отметил исполняющий обязанности декана факультета компьютерных технологий и информатики (ФКТИ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Максим Савельев.

«Мы нацелены на тесное, продуктивное и долгосрочное сотрудничество с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по подготовке высококвалифицированных ИТ-специалистов, готовых решать самые сложные задачи импортозамещения и развития отечественных цифровых технологий», — отметила директор департамента образования «Группы Астра» Александра Алешкова.