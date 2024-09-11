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В МЭИ разработали программный комплекс для расчета и оптимизации антенных систем космической связи

Учёные НИУ «МЭИ» разработали программный комплекс для проектирования антенных систем, применяемых для изучения космоса и спутниковой связи.

Внедрение данной разработки в процесс проектирования систем космической связи повысит эксплуатационные характеристики антенн космических систем, в частности коэффициенты направленного действия и усиления, надежность и устойчивость к влиянию космического шума на зондирующий сигнал и воздействию негативных условий среды распространения зондирующих и информационных сигналов.

Принцип действия комплекса основан на использовании генетического алгоритма. Ключевая задача этого метода — сделать так, чтобы отдельные антенные комплексы, взаимодействия между собой, усилили максимальную мощность передаваемого сигнала и повысили чувствительность системы к приёмному сигналу. Для этого подбираются необходимые местоположения антенных комплексов и геометрические размеры самих антенн. Разработка осуществлялась с целью повышения точности и дальности работы радиотелескопов, а также для нужд компаний спутниковой связи и навигации.

«Нашим ученым удалось разработать программный комплекс расчета и оптимизации антенн, позволяющий на порядок улучшить взаимодействие антенных систем и усилить их направленные свойства. Программный комплекс позволяет разрабатывать системы космической связи и радиотелескопы, работающие на большие расстояния при сохранении высокого уровня надежности работы системы», — сказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

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Цифровизация

Благодаря внедрению данной разработки возможно повышение точности работающих в ближнем и дальнем космосе радиолокационных систем. Полученное при помощи программного продукта преимущество может быть использовано для минимизации вероятности столкновения запускаемых космических аппаратов с космическим мусором, находящимся вблизи орбит, а также для изучения свойств и физических явлений планет и объектов дальнего космоса

Программный комплекс для расчета и оптимизации антенных систем космической связи разработан сотрудниками кафедры радиотехнических приборов и антенных систем НИУ «МЭИ» под руководством к. т. н., доцента Михаила Михайлова.

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