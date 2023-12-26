В НИУ «МЭИ» разработали программное обеспечение для быстрого проектирования турбодетандеров

Ученые НИУ «МЭИ» разработали программное обеспечение (ПО) для быстрого проектирования и прототипирования турбодетандеров, а также для построения их характеристики на нерасчетных режимах. Об этом CNews сообщили представители НИУ «МЭИ».

Турбодетандер представляет собой низкотемпературную турбину, для которой главная задача — понижать давление газа с целью снижения температуры газа и отвода от него энергии за счет совершения газом механической работы.

Разработанное программное обеспечение позволяет быстро оценить текущую мощность и КПД турбоагрегата при переходе на нерасчетный режим без проведения длительных и дорогостоящих испытаний. ПО работает исходя из значений параметров на входе и выходе из ступени, и может определять необходимую частоту вращения вала ротора для обеспечения максимально возможного для данного режима КПД и мощности агрегата.

«Программное обеспечение, над которым работали наши ученые, имеет большой вес в различных областях науки и техники. К примеру, применение такой разработки во многом упрощает работу по проектированию газораспределительных станций и позволяет быстро определять на них режим работы турбодетандера. При помощи нового ПО работа турбин станет более эффективной и избавит установки от больших потерь», — сказал о новой разработке ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

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Разработанный программный комплекс состоит из двух модулей. Первый модуль позволяет проводить быстрое построение элементов ступени радиальных турбомашин для последующего прототипирования, что существенно упрощает работу конструкторов и не требует глубоких знаний процессов расширения потоков. Второй модуль позволяет строить карту эффективности турбин в широком диапазоне исходных данных.

Программные модули разработаны, апробированы и зарегистрированы под руководством доцента кафедры Низких температур НИУ «МЭИ» Арсения Ястребова в рамках работ по проекту РНФ №23-29-00540 «Численное моделирование фазовых переходов в проточной части холодильных и криогенных парожидкостных турбоагрегатов».​