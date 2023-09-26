В НИУ «МЭИ» создали отечественную платформу для дистанционного управления объектами электроэнергетики

Ученые Национального исследовательского университета «МЭИ» разработали универсальную программно-аппаратную платформу дистанционного управления объектами электроэнергетики (PIOT-1), функционирующую на отечественном программном обеспечении.

Внедрение данной разработки на объектах электроэнергетики позволит усовершенствовать механизмы контроля технической исправности оборудования, управления энергопотреблением, потерями и показателями качества электроэнергии в сетях при относительно небольших затратах.

PIOT-1 обеспечивает дистанционный обмен данными с автономными и локализованными энергетическими объектами, микросетями, а также возобновляемыми источниками энергии. Включение таких объектов в единую цифровую модель электрических сетей России затруднено большим количеством сложных организационно-технических процедур. Именно простота настройки российской платформы, которая может быть выполнена сотрудниками электросетевых компаний без специальных навыков программирования, является одним из основных преимуществ PIOT-1 по сравнению с уже существующими на рынке решениями, реализующими подобный функционал на одноплатных компьютерах.

«Важным направлением современной энергетики России является достижение технологического суверенитета и безопасности информационной структуры. Разработка ученых НИУ «МЭИ» реализована на отечественной микропроцессорной элементной базе и использует программное обеспечение собственной разработки. На сегодняшний день платформа PIOT-1 является уникальной доверенной системой цифрового обмена данными для объектов электроэнергетики», — сказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Технологическая система PIOT-1 представляет собой сочетание коммуникационного контроллера с широким набором проводных и беспроводных интерфейсов передачи данных, а также программной части, которая поддерживает сбор, обработку и отображение информации об объекте управления. Платформа построена на российской микропроцессорной компонентной базе с использованием технологии интернета вещей (Industrial Internet of Things). Данная технология представляет собой систему объединенных компьютерных сетей и подключенных к ним промышленных (производственных) объектов со встроенными датчиками и программным обеспечением для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека.

Платформа разработана учеными кафедры промышленной электроники НИУ «МЭИ» под руководством к.т.н., заместителя директора инжинирингового центра «Энергетика больших мощностей» Романа Красноперова.