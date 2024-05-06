В НИУ «МЭИ» появится магистерская программа по цифровому информационному моделированию инженерных систем

Осенью 2024 г. в НИУ «МЭИ» стартует подготовка магистров по образовательной программе «Цифровое информационное моделирование инженерных систем зданий и сооружений», разработанной совместно с компанией «Свободные Технологии Инжиниринг», которая является одной из лидирующих компаний отрасли проектирования и строительства дата-центров в России.

Магистерская программа направлена на подготовку высококвалифицированных профессионалов, проектировщиков инженерных систем и ТИМ-специалистов, которые будут внедрять и применять на практике технологии информационного моделирования при проектировании и строительстве уникальных инженерных сооружений, таких как центры обработки данных, высотные здания, культурно-развлекательные центры, стадионы и другие.

«Мы постоянно совершенствуем механизмы совместной подготовки кадров с отраслевыми партнерами. Начало подготовки специалистов в области проектирования инженерных систем зданий и сооружений специального назначения совместно с крупнейшей инжиниринговой компанией страны — это большой шаг вперед, фактически, мы начинаем формировать будущее отрасли, которая повсеместно переходит на технологии информационного моделирования», — сказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

В начале 2023 г. компания разработала и запустила программы стажировки и практики для студентов старших курсов инженерных специальностей МЭИ. Весной 2023 г. приняли первых стажеров, а летом — практикантов. По результатам первой программы 11 студентов стали штатными сотрудниками компании.

«Подготовка высококвалифицированных кадров, которые смогут участвовать в реализации сложных с инженерной точки зрения проектов – одна из важнейших задач, стоящих перед нами на сегодняшний день. Открытие магистерской программы совместно с одним из ведущих университетов нашей страны позволит вывести подготовку специалистов в области технологий информационного моделирования на качественно новый уровень. Студентов ждет насыщенная программа, которая поможет им приобрести необходимые навыки на практике и стать востребованными специалистами. Обучением займутся опытные сотрудники нашей компании, которые ежедневно решают непростые задачи в рамках реализации проектов различного назначения. Будем рады видеть на нашей магистерской программе целеустремленных ребят, готовых учиться и работать на результат», — сказал технический директор компании «Свободные Технологии Инжиниринг» Евгений Колосков.

Дисциплины, связанные с системами вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, сетей связи, автоматизации и диспетчеризации центров обработки данных будут преподавать специалисты компании «Свободные технологии инжиниринг» на базовой кафедре «Центры обработки данных».