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В НИУ «МЭИ» разработали систему навигации беспилотников

Ученые НИУ «МЭИ» разработали радиосистему навигации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Система представляет собой программно-аппаратный комплекс (ПАК), состоящий из радиопередатчиков, размещенных по периметру рабочей зоны, и радиометок, располагаемых на беспилотных летательных аппаратах. Радиометка содержит интерфейс передачи данных, при подключении к которому бортовой вычислитель получает доступ к собственным координатам в реальном времени. Об этом CNews сообщили представители НИУ «МЭИ».

Разработанный ПАК находит свое применение как для БПЛА, так и для навигации автономных роботов в производственных цехах, автоматизированных складах и иных пространствах, где отсутствуют сигналы спутниковых радионавигационных систем (ГЛОНАСС, GPS), и служит источником точных координат для реализации систем автопилотирования. На открытых пространствах ПАК может использоваться как альтернатива ГЛОНАСС в условиях недостаточной точности определения координат.

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Фото: НИУ «МЭИ»
В НИУ «МЭИ» разработали систему навигации беспилотников

«Новый комплекс наших ученых уже сейчас заинтересовал компании, занимающиеся разработкой алгоритмов кооперативной навигации беспилотников (управление роем БПЛА). В данных разработках ПАК может выступить альтернативой ГЛОНАСС и GPS при проведении испытаний в ангаре перед полевыми испытаниями на полигоне», — сказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

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ПАК обеспечивает определение координат объектов как в двумерном, так и трехмерном пространстве с дециметровой точностью, которая достигается за счет применения сверхширокополосных радиосигналов, обеспечивающих высокую точность оценки задержки распространения в условиях переотражений. Система, включающая четыре опорные точки, позволяет покрыть радионавигационным полем рабочую зону площадью 1 тыс. кв. м.

Навигационная система разработана сотрудниками кафедры радиотехнических систем НИУ «МЭИ» под руководством сотрудника кафедры, к.т.н. Александра Чугунова.​

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