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В МЭИ открылась первая отраслевая Лаборатория криптографической защиты информации

В НИУ «МЭИ» открылась первая отраслевая лаборатория встраиваемых средств криптографической защиты информации автоматизированных и автоматических систем управления объектов электроэнергетики.

Создание лаборатории является первым результатом многолетнего партнерства НИУ «МЭИ» и отечественного разработчика средств криптографической защиты информации «Инфотекс».

В новом пространстве студенты университета и сотрудники компаний-производителей программно-аппаратных комплексов, используемых в электроэнергетике и других отраслях промышленности, смогут получить практические навыки разработки доверенных программно-аппаратных комплексов с применением решения ViPNet SIES.

«На базе технологий ГК «Инфотекс» специалистами Центра НТИ МЭИ разработаны специализированные решения по созданию криптозащищенных протоколов передачи данных для образования кибербезопасных цифровых информационно-управляющих систем для отечественной электроэнергетики. Кроме того, разработан уникальный курс подготовки кадров, предназначенный для обучения разработчиков программно-аппаратных комплексов применению встраиваемых средств криптографической защиты информации», – сказал о Лаборатории ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

«Компания «Инфотекс» уже несколько лет плодотворно взаимодействует с НИУ «МЭИ». Мы обладаем многолетним опытом подготовки ИБ-специалистов и готовы делиться экспертизой с отраслью электроэнергетики. Лаборатория позволит решить задачи повышения квалификации специалистов, занимающихся проектированием программно-аппаратных устройств автоматизации и разработкой программного обеспечения автоматизированных систем управления, в области информационной безопасности в целом и применении криптографии в частности, а также обеспечить подготовку новых специалистов (инженеров, разработчиков устройств) в области применения СКЗИ в АСУ», – отметил Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «Инфотекс».

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Слушатели курсов смогут использовать в ходе образовательного процесса самый современный учебно-методический комплекс, а также работать с единой отраслевой экосистемой НИОКР с использованием цифровых двойников.

Лаборатория входит в состав подразделения экспертизы в практической кибербезопасности Центра НТИ МЭИ и объединяет в себе накопленный опыт «Инфотекс» и НИУ «МЭИ» в области криптографической защиты информации и создания отечественных программно-аппаратных комплексов для обеспечения кибербезопасности объектов электроэнергетики.

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