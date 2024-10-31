В МЭИ представили новую разработку ОС на базе Linux для программируемых логических контроллеров

В НИУ «МЭИ» представили новую разработку прототипа операционной системы (ОС) на базе Linux для программируемых логических контроллеров. Студенты МЭИ на протяжении нескольких лет занимались прикладными исследованиями в области оценки применимости и реализуемости встраиваемой операционной системы на базе ядра Linux для устройств промышленной автоматизации в защищенном исполнении. За время исследований были накоплены компетенции по использованию ядра Linux, его конфигурированию для выполнения задач в мягком реальном времени, конфигурированию встроенных механизмов безопасности ядра. Об этом CNews сообщили представители МЭИ.

Особенностью представленного результата является прототип операционной системы на базе одноплатного компьютера, построенного с использованием микропроцессора на основе перспективной архитектуры системы команд RISC-V. Во время работы получены практические результаты, которые заключаются в оценке производительности уже доступных одноплатных компьютеров на базе RISC-V, и дана оценка реализуемости систем и комплексов на базе этих аппаратных платформ.

Также в МЭИ накоплен необходимый практический опыт для реализации доверенных отраслевых программно-аппаратных комплексов с применением встраиваемых защищенных операционных систем на базе ядра Linux и комплексных микросхем систем на кристалле на базе архитектуры RISC-V. По мере появления отечественных микросхем подобного класса навыки и опыт проектных групп будет использован для создания полностью отечественного решения.

«Проводимые коллективом МЭИ исследования по созданию отечественной сборки операционной системы на базе Linux в будущем позволят обеспечить кибербезопасность и надежность программируемых логических контроллеров. Этот проект не только способствует замене зарубежных решений, но и укреплению технологического суверенитета России, открывая новые горизонты для внедрения российских технологий в автоматизацию производств и электроэнергетику», — сказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Результаты тестирования полученных сборок операционной системы на базе ядра Linux удовлетворяют основным требованиям к современным встраиваемым операционным системам, используемым в электроэнергетике для систем релейной защиты, автоматики и автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Новая операционная система на базе Linux для программируемых логических контроллеров разработана под руководством доцента кафедры релейной защиты и автоматизации энергосистем НИУ «МЭИ» Владимира Карантаева.​