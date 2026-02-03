RMCSoft и «Релэкс» выпустили решение для разработки продуктов в области интернета вещей

Компании RMCSoft и «Релэкс» предложили комплексное решение для разработки IoT-продуктов нового поколения.

Созданное решение выступает универсальным инструментом, способным воплощать самые амбициозные идеи и решать задачи любой степени сложности, вне зависимости от сферы деятельности предприятия. Уникальная архитектура устройства, оснащённая двумя платами расширения и набором интерфейсов, открывает перед специалистами возможности для быстрой адаптации системы к существующей инфраструктуре и точной настройки под индивидуальные потребности каждой компании.

«Предлагаемое решение обладает рядом значимых преимуществ, выгодно выделяющих его на фоне аналогов. Во-первых, оно обеспечивает быструю интеграцию и лёгкое развёртывание в любых системах благодаря поддержке открытых стандартов взаимодействия, таких как I²S, I²C, UART, USART и SPI. Во-вторых, устройство способно эффективно обрабатывать большие объёмы данных в режиме реального времени, демонстрируя высочайший уровень производительности даже в сложных условиях эксплуатации», — сказал руководитель специальных проектов ИТ-компании «Релэкс» Владимир Сахаров.

Еще одно достоинство данной разработки — надёжная среда операционной системы, построенная на специальной сборке Linux и мощном ARM-процессоре SAMA5D4, обеспечивающих стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Наконец, система отличается низким энергопотреблением и способна функционировать в широком диапазоне температур — от сурового холода (-20°C) до сильной жары (+65°C), что значительно расширяет сферу её применения.

«Современные инструменты разработки вроде Altium Designer, Altium Nexus Schema, языков программирования C++, Kotlin, Golang и Java позволили нам создать продукт, который сочетает в себе исключительную функциональность и надежность. А грамотно продуманная структура устройства существенно упростила расширение возможностей и обновление систем, давая возможность гибко реагировать на любые изменения требований наших клиентов», — сказал технический директор ИТ-компании «Релэкс» Максим Ефремов.

Главным образом разработка ориентирована на значительное повышение качества сервисов и экономию ресурсов производителей, усиливая общий потенциал компаний, работающих с технологиями интернета вещей (IoT). Авторы решения разработали специальный механизм оперативного сбора метрик и детального анализа больших массивов данных, что даёт организациям возможность мгновенно отслеживать состояние оборудования и своевременно устранять возможные проблемы. Предложенный подход позволяет осуществлять дистанционное наблюдение и управление системами в режиме реального времени, что особенно востребовано крупными промышленными предприятиями, телеком-компаниями и администрациями городов.

На сегодняшний день проект активно развивается, привлекая инвестиции и поддержку государственных фондов. Конечная цель команды разработчиков – обеспечить надежный фундамент для построения успешных IoT-приложений, способствующих росту и развитию цифрового пространства России.