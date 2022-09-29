ГК «Хост» внедрила Solar appScreener для поиска уязвимостей в программном обеспечении

ГК «Хост» внедрила статический анализатор кода Solar appScreener для повышения безопасности программного обеспечения. Решение компании «Ростелеком-Солар» позволяет выявлять и устранять уязвимости в приложениях, которые ГК «Хост» разрабатывает для государственных заказчиков.

ГК «Хост» – российский системный интегратор и разработчик информационных систем для государственных и коммерческих структур, работает на рынке с 1993 г. ГК «Хост» проектирует, создает и сопровождает ИТ-инфраструктуру для банков, промышленных предприятий, топливно-энергетических компаний, органов власти и учреждений здравоохранения. За это время были выполнены проекты более чем для 2 тыс. организаций на территории 18 субъектов Российской Федерации и стран СНГ.

С помощью статического анализатора кода Solar appScreener в ГК «Хост» проверяет на наличие уязвимостей мобильные, серверные и веб-приложения, которые разрабатываются для различных заказчиков. В частности, решение позволит повысить защищенность таких ИТ-решений как интеграционная шина для создания единого цифрового контура здравоохранения, сервисы для врача и пациента по телемедицине и др.

«Сейчас мы живем в условиях постоянных кибератак на государственные системы и сервисы, – сказал Дмитрий Котохин, директор департамента ведомственных информационных систем ГК «Хост». – Разрабатывая решения для телемедицины, а также системы для обмена данными между разными ведомствами, мы должны быть уверены, что их не взломают».

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В ГК «Хост» отметили интуитивно понятный интерфейс Solar appScreener – в частности, удобные отчеты об уязвимостях. Анализатор не только подсвечивает выявленные в коде ошибки, но и дает подробные рекомендации по их устранению. Solar appScreener поддерживает 36 языков программирования и может автоматически определять, на каком языке написан код, даже в том случае, если программа написана сразу на нескольких языках.

«Уязвимости в приложениях позволяют злоумышленникам проводить успешные атаки, которые приводят к утечкам данных и перебоям в работе информационных систем, – сказал Даниил Чернов, директор центра Solar appScreener компании «РТК-Солар». – Особенно важно минимизировать подобные риски в таких жизненно важных сферах как здравоохранение. Анализ программного кода с помощью сканера Solar appScreener позволяет повысить защищенность ИТ-систем, обнаружив и устранив уязвимости в них до того, как решение будет развернуто у заказчика».