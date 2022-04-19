Вышел Solar appScreener 3.11 с классификацией OWASP 2021, отчетностью в формате SARIF и фильтрацией по пакетам и файлам

«Ростелеком-Солар» представил новую версию анализатора кода безопасности Solar appScreener 3.11. В ней появилась возможность классификация обнаруженных с помощью сканера уязвимостей в соответствии с актуальными версиями международных стандартов OWASP Top10 и CWE/SANS 2021. В новом релизе стала доступна возможность выгрузки отчетов в редактируемых форматах DOCX и SARIF. В интерфейсе системы появилась фильтрация по принадлежности к пакету или файлу, источнику уязвимости и точке эксплуатации.

Команда Solar appScreener непрерывно следит за появляющимися угрозами безопасности программного обеспечения, оперативно обновляя базы поиска уязвимостей в продукте. Вместе с этим в Solar appScreener версии 3.11 в числе первых появились актуальные классификации наиболее серьезных уязвимостей безопасности в веб-приложениях, такие как OWASP Top10 и CWE/SANS 2021.

В новой версии инструмента SAST-анализа появилась возможность выгрузки отчетов в редактируемых форматах DOCX и SARIF. Последний является унифицированным форматом обмена результатами статического анализа на основе JSON для вывода инструментов статического анализа. Поскольку для построения DevSecOps важна автоматизация, единый формат позволяет упростить взаимодействие компонентов разработки инфраструктуры со статическим анализатором.

В Solar appScreener 3.11 реализовали новые функции для работы с обнаруженными уязвимостями. В системе появилась возможность фильтрации по принадлежности к пакету, файлу, источнику уязвимости и точке эксплуатации. Гибко настраиваемые параметры позволяют избирательно анализировать необходимые элементы больших проектов, не создавая дополнительной нагрузки.

«В развитии продукта наша команда в первую очередь ориентируется на обратную связь пользователей. По запросам заказчиков в последней версии мы значительно расширили поддержку “1С”. База правил поиска уязвимостей для этого языка увеличилась на 40%, благодаря чему Solar appScreener стал лидером рынка по поддержке анализа кода на “1С”», – сказал Даниил Чернов, директор Центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар».

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Среди других нововведений – появилась возможность запускать проекты по расписанию из интерфейса Solar appScreener. До этого пользователи могли настроить сканирование по расписанию через CI/CD компоненты. Поскольку у большинства компаний нет CI/CD-серверов, разработчики сканера безопасности добавили возможность анализа по расписанию из интерфейса продукта.

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«Ростелеком-Солар», компания группы ПАО «Ростелеком», – национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности. Под защитой – 50+ компаний из топ-100 российского бизнеса. Ключевые направления – аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, интеграционные ИБ-проекты. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener и систему мониторинга эффективности труда Solar addVisor. Предоставляются compliance-услуги, в том числе по защите АСУ ТП. Штат компании 1100+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре и Хабаровске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерством обороны России.