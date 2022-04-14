«Отан-секьюрити» внедрила Solar appScreener для проверки ПО на соответствие требованиям информационной безопасности

«Отан-секьюрити» внедрила Solar appScreener для проверки программного обеспечения на соответствие требованиям информационной безопасности. Анализатор кода позволяет организации выявлять уязвимости в тестируемом ПО и давать рекомендации по их устранению. Партнером проекта выступил интегратор AST Cyber Lab.

«Отан-секьюрити» с 1997 г. занимается сертификацией средств связи и телекоммуникации, средств защиты информации, средств вычислительной техники, специальных технических средств, программного обеспечения, кабельной, радиоэлектронной и электротехнической продукции согласно техническому регламенту Таможенного союза и требованиям информационной безопасности.

С помощью Solar appScreener «Отан-секьюрити» проверяет на наличие уязвимостей серверные и веб-приложения клиентов, которые подлежат сертификации. В Казахстане в ряде отраслей подтверждение безопасности исходного кода – одно из условий получения сертификата соответствия. В частности, это касается информационных систем и интернет-ресурсов государственных органов.

«Использование Solar appScreener позволило нам оптимизировать процесс сертификации программного обеспечения наших заказчиков, – отметил Владимир Тонких, главный специалист испытательной лаборатории «Отан-секьюрити». – Этого удалось достичь благодаря автоматизированному анализу кода приложений, доступному в продукте компании «Ростелеком-Солар», детальным описаниям обнаруженных угроз и рекомендациям по устранению уязвимостей для разработчиков тестируемых приложений. Наши специалисты по тестированию также оценили удобный интерфейс Solar appScreener и возможность автоматического формирования подробных отчетов об анализе».

В «Отан-секьюрити» отметили, что по сравнению с предыдущим анализатором, который использовали в органе по сертификации, Solar appScreener поддерживает гораздо больше языков программирования – на данный момент их 36. При этом анализатор автоматически распознает, на каком языке написан код, а также может проверять программы, которые написаны сразу на нескольких языках.

Даниил Чернов, директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар», сказал: «Уязвимости ПО – один из основных векторов современных кибератак. Поэтому очень важно, чтобы процесс сертификации приложений и подтверждения их соответствия требованиям информационной безопасности сопровождался анализом кода на базе продвинутых инструментов. В Solar appScreener для этого используются сложные алгоритмы поиска уязвимостей и недекларированных возможностей».