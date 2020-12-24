Исследование: в 20% российских компаний руководители на удаленке «выгорают» и увольняются

«Ростелеком» представил результаты исследования «Как изменилась работа руководителей российских компаний на удаленке с марта по ноябрь 2020 года». Согласно проведенному в рамках исследования опросу топ-менеджмента и среднего руководящего состава более 100 организаций выяснилось, что почти в 20% российских компаний зафиксирован рост увольнений руководителей, не выдерживающих напряженного рабочего графика. Основными причинами перегрузок стали двукратный рост количества онлайн-совещаний (отметили более 50% опрошенных), увеличение продолжительности рабочего дня (в 63% случаев), работа в выходные (отметили 46% респондентов). Среди наиболее пострадавших отраслей – производство, финансовая сфера и образование.

При этом эксперты «Ростелекома» отмечают, что почти для всех организаций, где зафиксированы увольнения руководителей по причине чрезмерной нагрузки, это новый опыт. Респонденты заявили, что в их компаниях впервые появились подобные случаи. Интересно, однако, что прецеденты увольнения менеджеров из-за роста нагрузки на удаленке обозначили всего 10% крупных компаний. В то же время доля небольших организаций численностью до 500 человек, испытывающих проблемы сохранения управленческих кадров при дистанционной занятости, составляет уже 20%, то есть каждая пятая опрошенная компания.

«Мы связываем разницу уровня «выгорания» руководства в крупных и небольших компаниях прежде всего с организационными отличиями в этих бизнес-сегментах. В сфере SMB процессы чаще хаотичны, все, включая руководителей, «делают все». Ситуация усугубляется более низким по сравнению с крупными компаниями уровнем контроля работы подчиненных при дистанционных коммуникациях. Специальных средств мониторинга удаленных сотрудников малый и средний бизнес себе чаще всего позволить не может. Все эти процессы лавинообразно увеличивают риски и ответственность за достижение результата со стороны управленцев», – отметила директор центра продуктов Solar Dozor компании «Ростелеком» Галина Рябова.

Лидером по росту продолжительности трудового дня, работы в выходные и увеличению количества онлайн-совещаний на удаленке стала отрасль производства: эти тренды у себя отметили 30% руководителей производственных компаний. На втором месте – сфера образования: в зависимости от тренда на них указали от 16% до 17% руководителей. На третьем – финансовые организации (порядка 10% руководителей).

Самыми устойчивыми к переходу в онлайн-формат оказались руководители отрасли ИТ и телекома. Длительность их рабочего дня почти не изменилась или же изменилась незначительно. По выходным – как до удаленки, так и в процессе – руководство ИТ-компаний активно не работает. Мессенджеры в рабочих коммуникациях здесь стали использовать чаще, но количество совещаний критично не выросло (оно увеличилось лишь у отдельных респондентов). Заметного роста «выгораний» и последующих увольнений среди руководителей в связи с удаленкой в ИТ и телекоме не наблюдается.

В целом же, 65% участников опроса отметили с переходом на дистанционную занятость значительный рост использования руководством различных мессенджеров в качестве основного средства рабочих коммуникаций. Это вызывает серьезные опасения у экспертов по информационной безопасности, поскольку данный канал увеличивает риски непреднамеренной утечки данных. Общение в мессенджерах предполагает высокую скорость обмена информацией и чревато необдуманной передачей конфиденциальных сведений.

Самый популярный мессенджер у респондентов – ожидаемо Whatsapp. Его активно используют чуть более 70% руководителей опрошенных организаций. Однако на общем фоне выделяется отрасль ритейла: половина его опрошенных представителей использует в качестве оперативного рабочего средства связи Telegram. Эксперты компании «Ростелеком» связывают этот факт с традиционным преобладанием в российском ритейле среди менеджеров среднего звена «технологически продвинутой» молодежи.

Для целей исследования специалистами «Ростелекома» были опрошены топ-менеджеры, руководители среднего звена и HR-директора более 100 российских компаний. В опросе приняли участие представители предприятий, относящихся к сегментам SMB, SME и Large Enterprise. В отраслевой ландшафт опрошенных компаний вошли производство, образование, финансы, ритейл, услуги, транспорт, культура, медицина, промышленность, ИТ и телеком и ряд других направлений – всего свыше 15 отраслей.