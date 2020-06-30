«Ростелеком»: более 60% российских компаний возлагают вину за утечки на уходящих специалистов

«Ростелеком» представил результаты исследования «Группы особого контроля: какие риски несут компании увольняющиеся сотрудники». Исследование показало: более 60% российских компаний называют уходящих специалистов виновниками утечек информации, в 13% случаев речь идет о передаче новому работодателю конфиденциальной информации об условиях сделок и тендеров, секретных разработок и ноу-хау с предыдущего места работы.

Кризис в экономике, вызванный пандемией коронавируса, спровоцировал массовые сокращения в коммерческом секторе, снижение зарплаты и рост кадровой ротации. С переходом компаний на «удаленку» эксперты «Ростелекома» зафиксировали 25% рост числа инцидентов, связанных как со случайной утечкой конфиденциальной информации, так и с попытками умышленного «слива» данных. Не в последнюю очередь это происходит по вине увольняющихся работников. В связи с обострением проблемы специалисты провели опрос представителей российского бизнеса на тему, какие сотрудники несут компании наибольшие риски в части утечек информации, какие конфиденциальные данные уносят увольняющиеся сотрудники и как используют в дальнейшем.

Проанализировав результаты опроса, эксперты выяснили, что более 60% компаний оценивают утечки конфиденциальных данных по вине увольняющихся сотрудников как самые критичные. Чуть более 22% респондентов уверены, что наибольший ущерб информационным активам компании наносят участники тендерной процедуры или ключевой сделки. Лишь в 10% случаев угроза исходит со стороны сотрудников на испытательном сроке.

Что касается видов информации, утекающей из компаний по вине увольняющихся сотрудников, то в 61% случаев это клиентские базы данных, в 19% – конфиденциальная информация по условиям сделок и тендеров, а в 15% – секреты разработок и ноу-хау. Однако именно последние две категории данных, при их использовании ушедшими сотрудниками на новом месте работы, наносят старому работодателю наибольший финансовый ущерб.

«Если увольняющийся сотрудник переходит к прямому конкуренту и уносит с собой ценные наработки, которые могут дать серьезное преимущество, например, технологическое, это чревато для компании критичными последствиями вплоть до потери бизнеса. Инновационные разработки компании и ноу-хау, аналитические выкладки и результаты исследований, информация об уникальных процессах – все это, попав к конкурентам, позволит им сократить отставание или даже вырваться вперед. Этот риск наиболее критичен в высококонкурентных и интеллектуально емких сферах», – отметила руководитель направления DLP «Ростелекома» Галина Рябова.

13% представителей российского бизнеса уверены: бывшие сотрудники передают новому работодателю секретные сведения по условиям сделок и тендеров, а также ценную интеллектуальную собственность предыдущей компании. Причем почти в половине случаев от таких утечек страдают компании высокотехнологичной сферы (ИТ/Телеком), в 24% случаев – промышленное производство, в 18% – организации финансового сектора.

Для целей исследования эксперты «Ростелекома» провели онлайн-опрос аудитории сайтов и социальных сетей нескольких популярных российских ИТ СМИ, а также пользователей собственных интернет-ресурсов компании. В опросе приняли участие представители предприятий, относящихся к сегментам SMB, SME и Large Enterprise. В отраслевой ландшафт опрошенных компаний вошли ИТ/телеком, промышленность, финансы, энергетика, ритейл, строительство, услуги и ряд других направлений – всего свыше 10-ти отраслей.