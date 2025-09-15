Разделы

Рудометкин Андрей


УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 Минцифры Смоленской области и «Ред Софт» продолжают проект цифрового импортозамещения региона 1
12.02.2024 Минцифры Смоленской области и «Ред Софт» развивают сотрудничество 1
01.04.2019 ДИТ Смоленской области защитился от веб-угроз с помощью Dozor Web Proxy 1
19.08.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Рудометкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 895 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1068 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
АйТи 1419 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Сибирь - ЭйТи Сибирь 14 1
ЕС-лизинг 22 1
АйТи - Ринтех 13 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12530 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 2
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2225 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3408 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1256 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3080 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1396 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 939 1
Федеральное казначейство России 1843 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 748 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 153 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3065 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 38 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21991 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26626 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 178 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11924 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5205 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3890 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21568 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2363 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25508 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13106 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1576 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13175 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30432 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 254 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5664 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 147 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1494 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1172 1
Рябова Галина 26 1
Шадаев Максут 1102 1
Лысенко Эдуард 311 1
Матвеева Татьяна 105 1
Абызов Михаил 67 1
Солодовников Денис 108 1
Евраев Михаил 263 1
Федулов Владислав 83 1
Махонов Александр 31 1
Туров Алексей 10 1
Верховцев Артем 13 1
Батарова Татьяна 14 1
Чикин Руслан 11 1
Андреева Валентина 10 1
Засинец Игорь 8 1
Гуральников Сергей 164 1
Громов Иван 102 1
Опенышева Светлана 64 1
Петров Аркадий 6 1
Звягина Наталья 64 1
Гоков Дмитрий 33 1
Нестеренко Татьяна 42 1
Фомичев Олег 139 1
Чучелов Андрей 44 1
Ермолаев Артем 379 1
Иванов Игорь 32 1
Козырев Алексей 326 1
Разумовский Дмитрий 124 1
Авербах Владимир 126 1
Казарин Станислав 175 1
Мамонов Алексей 13 1
Власов Сергей 98 1
Попов Алексей 336 1
Елистратов Николай 90 1
Шмид Александр 17 1
Лопаткин Герман 104 1
Стрельцов Андрей 61 1
Оголь Елена 24 1
Кесельбренер Леонид 52 1
Деянышев Вадим 19 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 514 3
Россия - РФ - Российская федерация 153075 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1493 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1630 1
Россия - ПФО - Самарская область 1415 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1012 1
Россия - СФО - Омская область 719 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 642 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 851 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 753 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 735 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 650 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 530 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18235 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7932 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 711 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 860 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 899 1
Россия - ПФО - Пензенская область 618 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 801 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 604 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9734 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10363 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6095 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2837 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11363 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8304 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2108 1
