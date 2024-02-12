Минцифры Смоленской области и «Ред Софт» развивают сотрудничество

Министерство цифрового развития Смоленской области и российский разработчик «Ред Софт» заключили соглашение о сотрудничестве с целью реализации программы импортозамещения в сфере информационных технологий в регионе. Подписантами выступили министр цифрового развития Смоленской области Андрей Рудометкин и заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

Соглашение предусматривает объединение усилий сторон с целью популяризации и развития российского программного обеспечения в регионе. Первые шаги в этом направлении уже сделаны – несколько региональных организаций, среди которых МФЦ, были переведены на операционную систему «Ред ОС». В ближайших планах – расширение процесса перехода региональных структур на отечественное ПО, а также безвозмездная передача лицензий «Ред ОС» школам для учебных целей. Взаимодействие сторон также предполагает совместное участие в рабочих группах и обмен опытом.

«Наша основная цель – укрепление ИТ-суверенитета региона. Его достижение невозможно без тесной кооперации с отечественными разработчиками. Соглашение о сотрудничестве с «Ред Софт» подтверждает готовность Смоленской области не только планомерно развивать уже существующие проекты по переходу на российские технологии, но и создавать новые», – сказал министр цифрового развития Смоленской области Андрей Рудометкин.

«Импортозамещение остается одним из приоритетных направлений государственной политики. «Ред Софт» уже накопила серьезный опыт в этой области и готова делиться компетенциями. Подписание соглашения о сотрудничестве со Смоленской областью подчеркивает взаимный интерес к переходу на отечественное ПО. Благодарим за доверие», – отметил заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.