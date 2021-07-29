МТС обеспечила «смоленский» участок трассы М1 «Беларусь» мобильной связью и 4G-интернетом

МТС сообщает о завершении проекта по строительству сети четвертого поколения на смоленском участке федеральной трассы М1 «Беларусь». Мобильная связь и высокоскоростной интернет 4G стали доступны на всей протяжённости автомагистрали, проходящей по территории Смоленской области.

МТС построила и запустила вдоль трассы более 50 новых базовых станций, каждая из которых поддерживает высокоскоростную передачу данных стандарта 4G. В результате сеть появилась и в 140 малых населенных пунктах, которые расположены вдоль трассы М1. Сеть четвертого поколения МТС также стала доступна для 13 транспортно-логистических комплексов, в том числе крупнейшего из них – «Стабна».

«Обеспечение бесперебойной связи на трассе «Москва-Минск» и ее обустройство современными телекоммуникационными и цифровыми сервисами – важный для нашего региона вектор развития. Уверен, что внедрение цифровых технологий станет стимулом для цифровизации объектов придорожной инфраструктуры, создания новых рабочих мест, повышения конкурентоспособности смоленского бизнеса», - отметил губернатор Алексей Островский.

«По трассе М1 проходит более 50% грузовых перевозок в регионе, здесь распложены популярные туристические маршруты и множество населенных пунктов. Всем участникам «экосистемы» М1 нужна качественная связь. С помощью высокоскоростного 4G-интернета бизнес сможет внедрять цифровые сервисы и инновационные решения - системы умного видеонаблюдения, онлайн-кассы. Решения на базе интернета вещей помогут сделать трассу более безопасной, если использовать преимущества умного уличного освещения или запустить умные пешеходные переходы. Туристы без труда теперь смогут пользоваться навигаторами, онлайн-гидами и социальными сетями. Кроме того, более 30 тысяч жителей придорожных сел и деревень получили доступ к сети 4G, что позволит им пользоваться различными онлайн-сервисами - от госуслуг и записи к врачам, до онлайн-кинотеатров и удаленной учебы», — отметил директор компании МТС в Смоленске Виталий Рыбак.

Проект развития телекоммуникационной и цифровой инфраструктуры на участке федеральной автомобильной трассы «Москва-Минск» (М1 «Беларусь») был реализован в рамках соглашения, подписанного между компанией МТС и Администрацией Смоленской области в ноябре 2019 года.