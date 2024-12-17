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ВымпелКом Билайн Big Data & AI



17.12.2024 «Билайн»: нейросеть составила рейтинг активности регионов России в области ИИ 1
03.12.2024 «Билайн Big Data & AI» внедрил видеоаналитику на производстве хлебобулочных изделий в Rvk Food 1
14.11.2024 Представлен новый функционал BI-системы от билайн Big Data & AI 2
27.08.2024 «Билайн Big Data&AI» и Сеченовский университет создали ИИ-модель для оценки прогноза рецидива рака почки 1
14.08.2024 ИИ в помощь городам: обновлена нейросеть для контроля чистоты территорий 2
13.08.2024 ИИ в помощь городам: обновлена нейросеть для контроля чистоты территорий 1
22.07.2024 «Билайн бизнес» помогает снижать количество лесных пожаров в Подмосковье 1
08.07.2024 «Мониторинг качества обслуживания» от «Билайн бизнес» включен в реестр российского ПО 1
27.10.2023 Геоаналитика билайна используется при разработке мастер-плана Чебоксарской агломерации 1
31.05.2023 «Билайн» выводит на рынок сервис визуализации данных в облаке 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 10
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 3
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