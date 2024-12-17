ВымпелКом Билайн Big Data & AI
ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
|Markdown - Облегчённый язык разметки 16 1
|ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud BI 6 1
|Романов Константин 32 8
|Файзуллин Алексей 3 1
|Агулов Евгений 1 1
|Еремин Максим 6 1
|Ласовский Владимир 3 1
|Матвиенко Нина 28 1
|Огородова Людмила 2 1
|Галажинский Эдуард 12 1
|Гойко Вячеслав 9 1
|Шувалов Павел 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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