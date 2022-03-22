МТС представила новую кассу для работы с СБП

МТС выпустила новую модель онлайн-кассы — «МТС касса 5 Pro». Касса позволяет осуществлять безналичный расчёт клиентов с помощью Системы быстрых платежей (СБП), которая не требует наличия банковских карт у клиентов и подключения дополнительных терминалов.

«МТС касса 5 Pro» поддерживает работу в СБП, в рамках которой для предприятий малого и среднего бизнеса обнулены комиссия за приём и перевод средств до 1 июля 2022 г. Для принятия оплаты с помощью системы кассир формирует чек обычным способом, а затем в один клик выводит QR-код на экран кассы или чековую ленту. Покупатель сканирует его камерой на смартфоне и подтверждает оплату в приложении банка.

Оборудование оснащено процессором Mediatek с тактовой частотой 1,8 ГГц и работает на ОС Android 9.0, что в два раза увеличило производительность кассы по сравнению с предыдущими моделями. Вес модели снижен на треть и составляет 345 грамм. Разрешение сенсорного экрана повысилось с 1280х720 до 1440x720. «МТС касса 5 Pro» — единственный на российском рынке мобильный смарт-терминал со встроенным полноценным матричным имидж-сканером, утверждают в МТС. Его использование вместо стандартных для подобных аппаратов камер позволяет снизить время сканирования с 5 сек до 0,1 сек и увеличить дальность сканирования с 10 до 25 см. Сканер подойдет для считывания изогнутых и поврежденных штрих-кодов, в том числе в условиях плохой освещённости.

«Система быстрых платежей работает без карт, терминалов и эквайринга и с учётом обнуления комиссии за перевод средств является максимально удобной для малого бизнеса. Наш гаджет поддерживает СБП и отвечает всем запросам предпринимателей к современным мобильным онлайн-терминалам. Выпуск этой модели сравним с выпуском нового флагманского смартфона. Мы сделали «МТС кассу 5 Pro» быстрее, легче и ярче предыдущих, и пользователей точно порадует наш новый «объектив» для сканирования товаров», — отметил генеральный директор «МТС кассы» Максим Исаев.

В «МТС кассе 5 Pro» встроена система NFC, что избавляет предпринимателей от использования дополнительного терминала эквайринга. Ставка эквайринга фиксирована и составляет 2,3%. Все пользователи «МТС касс» получают бесплатное обновление ПО при изменениях в требованиях ФНС и техподдержку в режиме 24/7. Стоимость «МТС кассы 5 Pro» в аренду составляет от 2690 руб., при покупке – от 18900 руб.