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На российском рынке представлен умный DLP-проектор Acer H6805BDa

На российском рынке представлен умный DLP-проектор Acer H6805BDa. Модель разработана как универсальный развлекательный центр для дома, объединяющий в себе возможности флагманского домашнего кинотеатра, игровой станции и смарт-устройства. Acer H6805BDa предлагает нативное разрешение 4K UHD (3840x2160), внушительную яркость 4000 ANSI люмен и полноценную встроенную операционную систему Android 9.0 для прямого доступа к стриминговым сервисам. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Acer H6805BDa ориентирован на пользователей, которым важна не только высокая детализация, но и максимальная автономность устройства от внешних источников контента. Проектор поддерживает беспроводное проецирование, работу с популярными приложениями, а также специализированные режимы с высокой частотой обновления (1080p@240 Гц) и сверхмалой задержкой ввода для динамичных игр. Вдобавок устройство оснащено фирменными технологиями оптимизации изображения, функциями тонкой настройки проекции и встроенной аудиосистемой.

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Проектор Acer H6805BDa

Основные характеристики Acer H6805BDa

Технология: DLP

Нативное/Максимальное разрешение: 4K UHD (3840x2160)

Диагональ изображения: от 30" до 300" (76,2-762 см)

Минимальная дистанция проецирования: 1 м

Яркость: 4000 ANSI люмен (стандарт), 3200 люмен (Eco)

Срок службы лампы: 5000 / 10 000 / 12 000 часов (Std/Eco/ExtremeEco)

До 1,07 млрд цветов

Режим «Футбол» для спортивных трансляций

Поддержка технологий HDR10, DLP 3D Ready (120 Гц)

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Аппаратная платформа: ОС Android V9.0, 2/16 ГБ

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G), Bluetooth 4.2 Audio (In/Out), поддержка Miracast Wi-Fi

Интерфейсы: 2х HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1х RCA, 1х RJ45, 1х RS232, 2х USB Type-A (для мультимедиа и комплектного беспроводного донгла UWA5), 1х USB Type-A DC Out (5V/1.5A), 2х 3,5-мм аудиоразъем, оптический S/PDIF

Встроенная аудиосистема: 1х 10 Вт

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Уровень шума: 26 дБ в режиме ECO

Режим эксплуатации: 24/7

Оптический зум 1.1x, ручная фокусировка, сдвиг проекции до 132%, HDR 10

Проектор Acer H6805BDa уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 134,44 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

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