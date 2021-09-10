«Тинькофф» запустил диджитал-банк Tinkoff Private

«Тинькофф» объявляет о запуске Tinkoff Private — нового направления по работе с состоятельными клиентами в рамках экосистемы. Tinkoff Private — digital private banking, направление, объединяющее широкий спектр как классических, так и инновационных сервисов для состоятельных клиентов сегмента HNWI в рамках приложений Тинькофф и Тинькофф Инвестиций.

Tinkoff Private детально профилирует клиента, чтобы определить его долгосрочные цели и в результате предложить максимально релевантный набор сервисов. Tinkoff Private кластеризовал продукты, выделив три направления: инвестиционное сопровождение, банковские услуги и лайфстайл — в их рамках будут развиваться сервисы направления.

Advisory-модель — комплексный подход к работе с клиентами, в рамках которого проводится долгосрочное планирование инвестиционного портфеля инвестора согласно его финансовым и личным целям и определенному инвестиционному профилю.

Private Equity — инвестиции в фонды прямых инвестиций, позволяющие вкладывать средства в развитие частных компаний с потенциалом роста, доступ к которым закрыт для широкого круга инвесторов.

IPO и pre-IPO — инвестиции в акции компаний, планирующих первичное размещение на фондовой бирже.

SPAC — это специально созданные компании, которые выходят на биржу с целью последующего слияния с перспективной частной компанией. В результате слияния частная компания становится публичной в ускоренном порядке по сравнению с классическим IPO.

Институт доверенных лиц — клиент сможет через приложение передать управление инвестиционным и банковским счетами собственному помощнику или другому доверенному лицу, четко регламентируя его полномочия.

Доставка наличных в один клик — инкассация для физических лиц по всем правилам банковской безопасности, полностью реализованная через банковское приложение.

Налоговые консультации — эксперты Tinkoff Private помогут разобраться с налогами и документацией, а наиболее сложные вопросы возьмет на себя ведущая мировая консалтинговая компания Ernst & Young.

Карты Tinkoff Private — премиальные металлические карты Mastercard World Elite с уникальным вертикальным дизайном.

Лайфстайл-сервисы — мероприятия и сервисы в сфере культуры и искусства, спорта, путешествий, тематические обсуждения в рамках закрытого клуба и широкий инструментарий реализации филантропических устремлений клиентов.

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Tinkoff Private Expedition — это маршрут к берегам Антарктиды с уникальной программой, в которой исследование континента совмещено с дискуссиями и лекциями об инвестициях. Клиенты Тинькофф смогут посетить уникальные места и насладиться дикой природой в обстановке бутик-отеля.

Безопасные путешествия — Tinkoff Private покроет медицинские расходы во время путешествий на сумму до $150 000 на каждого застрахованного (до пяти человек).

Поездки в Wheely — клиенты Tinkoff Private получают в подарок поездки с личным водителем на автомобилях премиум-класса в сервисе Wheely за сохранение и пополнение портфеля в Тинькофф Инвестициях.

Доступ в Lounge Key — клиентам доступен безлимитный проход в бизнес-залы по программе Lounge Key в аэропортах по всему миру при предъявлении карты Mastercard World Elite.

Премиальный сервис SimpleWine Privé — доступ в закрытый винный клуб и консультации сомелье онлайн.

Консьерж-сервис Prime — личный помощник в приложении Тинькофф, который забронирует столик в лучшем ресторане, обеспечит проход в VIP-ложу на матче любимой команды и организует семейный праздник за пару часов.

Tinkoff Private работает в закрытом режиме с начала 2021 года для крупных клиентов Тинькофф, в том числе Тинькофф Инвестиций Премиум и владельцев компаний клиентов Тинькофф Бизнеса. Руководителем управления по работе с состоятельными клиентами назначен Илья Опренко. Ранее Илья работал в United Bank of Switzerland (UBS). Илья занимается развитием Tinkoff Private, а также отвечает за рост активов в этом сегменте и организацию работы команд персональных банкиров для клиентов сервиса.

Оливер Хьюз, СЕО Tinkoff Group, исполнительный директор в составе совета директоров TCS Group Holding: «У нас 16,7 млн клиентов. Тинькофф — это третий крупнейший банк страны по числу активных клиентов, при этом Тинькофф Инвестиции — пионер и абсолютный лидер рынка частных инвестиций. Количество клиентов Тинькофф Инвестиций — 2,3 млн с совокупными активами свыше 500 млрд рублей. Сервисом все чаще пользуются клиенты, которых классически принято относить к сегменту wealth management, так называемые HNWI — High Net Worth Individuals. Это придало нам уверенности в том, что необходимо выделить этот сегмент и предложить этим клиентам услуги private banking. Tinkoff Private делает ставку на диджитализацию традиционного private banking. Мы верны принципу „банк без отделений“ — это позволяет нам быть более эффективными, предоставлять клиентам сервис высшего уровня и запускать новые продукты, опережая рынок. Перед нами стоит амбициозная цель — сделать Тинькофф одним из ключевых игроков на рынке в сегменте private banking уже в 2023 году, и мы уверены, что наш подход сыграет важную роль в достижении этой цели».