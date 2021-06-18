Райффайзенбанк объединил онлайн-оплату и наличные в единый платежный сервис для корпоративных клиентов Raif Pay

Райффайзенбанк запустил сервис Raif Pay, который объединяет платежные решения для клиентов корпоративного бизнеса – как онлайн-оплату, так и платежи наличными.

В комплекс продуктов Raif Pay вошли: интернет-эквайринг; торговый эквайринг; система быстрых платежей (СБП); онлайн-инкассация с применением автоматизированных депозитных машин (АДМ); классическая инкассация; выплаты через СБП; дебетовые корпоративные карты.

Корпоративные клиенты получат ряд преимуществ при использовании Raif Pay: простое онлайн подключение с минимумом бумаг и без визитов в отделения; открытый API для автоматизации любого уровня. Например, компания сможет получать уведомления в реальном времени о внесении денег в АДМ с привязкой к конкретному сотруднику; возможность познакомиться с сервисами до заключения договора: открытая документация, демо-зона, тестовая среда в день обращения и готовые интеграции, как прямые, так и через отраслевых партнеров.

Сейчас через сайт pay.raif.ru компании могут подать заявку на подключение к СБП и АДМ. Остальные решения станут доступны в течение 2021 г. Также на сайте вскоре появится личный кабинет, в котором будут отображаться все транзакции и автоматически формироваться отчетность.

«Банки и финтех-компании часто противопоставляются друг-другу. Банки предстают медленными компаниями с устаревшими технологиями и ручными процессами. Финтех – прогрессивный, гибкий и технологичный бизнес. Правда в том, что даже лучшим технологическим компаниям нужен банк-партнер, поддерживающий финансовую сторону их бизнеса. С запуском и развитием сервиса Raif Pay мы как банк предлагаем решения, соответствующие уровню ведущих финтех-компаний, – сказал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка. – Мы понимаем, что платежные сервисы требуют адаптации под разные виды бизнеса у клиентов, ввиду разной регуляторики, сценариев и возможностей по автоматизации. Поэтому с радостью приглашаем бизнес любого уровня к взаимовыгодному партнерству».