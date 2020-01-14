«Нижнекамскнефтехим» упростил работу с документами с помощью ABBYY FlexiCapture

«Нижнекамскнефтехим» автоматизировал обработку первичной бухгалтерской документации с помощью интеллектуальной платформы ABBYY FlexiCapture. Компания перестроила бизнес-процесс обработки счетов-фактур: теперь с потоком в несколько тысяч входящих финансовых документов в месяц справляются всего три сотрудника корпоративного центра обслуживания. Благодаря такому подходу специалисты службы снабжения больше не тратят время на ручной ввод в учётную систему информации из поступающих документов и могут сконцентрироваться на обеспечении подразделений.

Продукция «Нижнекамскнефтехима» экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Компания стремится нарастить долю на мировом рынке: увеличивает производственные мощности, закупает современное нефтехимическое оборудование, привлекает новых инвесторов. Около сотни специалистов предприятия занимаются закупкой материалов и услуг: выбирают подрядчиков, готовят тендерную документацию.

В настоящее время, несмотря на развитие юридически значимого электронного документооборота, большая часть контрагентов «Нижнекамскнефтехима» продолжает вести документооборот в бумажном виде. Проверка этих данных и перенос из первичных документов в ERP-систему занимали много времени профильных специалистов, отвлекая их от более приоритетных задач. Поэтому компания разработала комплекс программ для распознавания, верификации и регистрации документов с использованием решения ABBYY FlexiCapture для обработки данных сотрудниками корпоративного центра обслуживания.

Для работы с решением сотруднику центра обслуживания не требуется никаких специальных знаний. Достаточно верифицировать отсканированные счета-фактуры или универсальный передаточный документ (УПД) на платформе ABBYY. Решение автоматически определяет тип документа, извлекает необходимые реквизиты, сопоставляет данные о поставщике и услуге в ERP-системе и выполняет моделирование проводки. Остается только устранить замечания системы для документов, имеющих отклонения, и выполнить автоматическую бухгалтерскую проводку в ERP. В перспективе компания планирует автоматизировать обработку и актов выполненных работ.

«Мы создали в компании централизованный сервис для регистрации входящих документов. С помощью технологий ABBYY мы смогли обеспечить обработку большого количества бумажных документов, что позволило более рационально распределить ресурсы в службе снабжения. Вместо перепечатки данных квалифицированные менеджеры могут сосредоточиться на более важной работе: организации тендеров, заключении контрактов, контроле за соблюдением договорных условий. Разработка данного комплекса задач с интеграцией в корпоративную ERP-систему была выполнена собственными силами без привлечения внешнего подрядчика», – сказал Василий Мальцев, директор департамента информационных технологий «Нижнекамскнефтехим».