«Ренессанс кредит» использует Abbyy FlexiCapture для обработки кредитных заявок

Банк «Ренессанс кредит» использует интеллектуальные технологии Abbyy для автоматической обработки данных при оформлении кредита. Решение определяет типы документов, извлекает данные и распределяет запросы клиентов на банковские продукты между сотрудниками. В результате время на обработку одной заявки сократилось в 3,5 раза – с 7 до 2 минут. В год решение обрабатывает около 7 млн страниц документов.

По итогам прошлого года количество клиентов «Ренессанс кредит», пользующихся дистанционными каналами обслуживания, увеличилось на 82%. Быстро растет популярность удаленного кредитования, когда отсканированные копии или фотографии документов отправляются в банк через личный кабинет, и после проведения необходимых проверок клиент быстро получает ответ.

«Ренессанс кредит» пользуется решением Abbyy более трех лет. Платформа Abbyy FlexiCapture позволила «Ренессанс кредит» автоматизировать значимые этапы обработки клиентских заявок на кредиты. Решение самостоятельно выявляет около 10 типов документов, поступающих на проверку, в том числе паспорт, договор, заявление, доверенность и другие. Затем платформа проверяет, все ли документы, необходимые для получения кредитного продукта, в наличии, извлекает 46 различных атрибутов и отправляет их в банковскую систему. С помощью решения Abbyy распределение запросов между сотрудниками происходит автоматически в зависимости от времени ожидания в очереди, загрузки менеджера и приоритетности задачи. Платформой пользуются 85 сотрудников отдела дистанционного оформления кредитов. В день они успевают обработать до 4000 заявок.

«Ренессанс кредит постоянно работает над улучшением качества обслуживания, применяя для этого в том числе современные интеллектуальные технологии. С помощью платформы Abbyy FlexiCapture мы решили несколько важных задач бизнеса. Во-первых, лучше распределили нагрузку между сотрудниками, что позволило им обрабатывать в 4 раза больше заявок за то же время. Во-вторых, сократили время ожидания ответа для самих клиентов, а значит, и время для получения кредита», – сказала Анна Бавина, исполнительный директор, начальник управления развития клиентских процессов, сопровождения кредитов и операционного обслуживания клиентов.