Content AI упростила перенос данных из первичных документов в «1С» с помощью платформы ContentCapture

Content AI выпустила коннектор между платформой для интеллектуальной обработки документов ContentCapture и «1С». Решение позволяет бухгалтерам обрабатывать входящие бумажные или неструктурированные электронные документы — УПД, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ и другие — непосредственно в интерфейсе «1С» без переключения между программами. Коннектор совместим с «1С:Бухгалтерия» и платформой «1С:Предприятие».

Коннектор к «1С» выходит на фоне крупного обновления ContentCapture в версии 14.13. В апреле 2026 г. Content AI объединила в платформе инструменты интеллектуальной обработки документов (IDP) и роботизированной автоматизации процессов (RPA). Ранее проекты автоматизации работы с документами требовали интеграции отдельных продуктов разных вендоров, что, по оценке Content AI, увеличивало стоимость проекта на 30–50%. Обновленная платформа обеспечивает полный цикл автоматизации работы с документами и других бизнес-процессов. Например, автоматически проводит документ в «1С», направляет его на согласование нужному сотруднику или осуществляет на его основе другое требуемое действие.

Коннектор устанавливается как расширение «1С». В ходе обработки сканы, фото и документы других форматов поступают в «горячую папку» ContentCapture, после распознавания список обработанных документов появляется непосредственно в интерфейсе «1С». Бухгалтер выбирает нужный документ, сверяет контрагента, номенклатуру и числовые значения и одним кликом формирует готовый документ «1С» с заполненными полями.

Принципиальное отличие решения в наличии единого экрана верификации. Скан документа и извлеченные данные отображаются рядом друг с другом в интерфейсе «1С». Таким образом пользователи могут проверить корректность перенесенных данных, не переключаясь между системами.

Текущая версия коннектора поддерживает основные типы первичных бухгалтерских документов, включая УПД, счет-фактуру, товарную накладную и акт выполненных работ. По оценке Content AI, они охватывают 90–95% входящего документопотока.

Решение актуально для компаний с высоким потоком бумажных первичных бухгалтерских документов — от 50–100 шт. в день и выше. Многие компании даже после перехода на ЭДО продолжают получать бумажные и сканированные документы от контрагентов, не подключившихся к электронному обмену. Также решение будет востребовано в периоды пиковых нагрузок в бухгалтерии — при закрытии месяца или квартала.

«Интеллектуальная автоматизация затрагивает все больше этапов внутри бухгалтерии и финансовых служб. Системы для работы с документами берут на себя задачи, которые раньше выполнял человек. В результате операции проводятся быстрее, исключаются ошибки ручного переноса данных, а специалист освобождается от монотонной рутины. При этом контроль остается за человеком. Он может проверить каждую цифру и принять финальное решение», — отметил Иван Волков, директор по продуктам Content AI.

В ближайших версиях коннектор получит синхронизацию со справочниками НСИ. Номенклатура и данные о контрагентах будут передаваться из «1С» в ContentCapture. Это повысит долю автоматического сопоставления и сократит количество ручных действий. Платформа также научится отправлять документы на распознавание непосредственно из интерфейса «1С», сможет запоминать действия бухгалтера при сопоставлении позиций и применять накопленные правила к аналогичным документам.