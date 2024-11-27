«Информзащита» начнет подключать к цифровому рублю «под ключ»

Компания «Информзащита» запускает услугу комплексного подключения к платформе цифрового рубля. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. Крупнейшие банки страны должны обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с ним к первому июля 2025 г., остальные банки с универсальной лицензией – до первого июля 2026 г., прочие кредитные организации – до первого июля 2027 г.

«Подключение к платформе цифрового рубля решает задачи в области ИТ-инфраструктуры, информационных систем и, главное, в области безопасности. Реализация такого проекта позволит финансовым организациям предоставлять весь спектр новых услуг своим клиентам, которые будут защищены передовыми решениями. Система является примером правильного трехстороннего взаимодействия: бизнес, ИТ и ИБ. Поэтому и реализация «под-ключ» предполагает комплексную реализацию с существующими вендорами банковского ПО. Несмотря на сроки до июля 2026 г., часть банков с универсальной лицензией планируют старт проекта в начале 2025 г., так как средний срок реализации 8-14 месяцев», — сказал руководитель направления по работе с финансовым сектором «Информзащиты» Денис Сенюков.

В рамках услуги специалисты «Информзащиты» помогут клиентам реализовать все необходимые функции на всех этапах подключения к платформе: спроектируют комплексную архитектуру, развернут удостоверяющие центры для работы с электронными подписями и сертификатами безопасности TLS, создадут ИТ- ландшафт, интегрируют средства криптографической и сетевой защиты с банковскими приложениями, реализуют и проверят выполнение требований регуляторов (Положения №683 и №833, ГОСТ Р 57580.1-2017), развернут ПО для контура обработки и контура контроля, а также помогут с адаптацией мобильного приложения.

«Наши эксперты разработали архитектурные решения, которые подходят для самых разных вариантов подключения, в т.ч. банков за пределами ТОП-10. При разработке учитывались как требования банков, так и регуляторов», — сказал руководитель направления технической экспертизы Марат Цихмистров.