В России впервые страховой полис продан за цифровые рубли

В рамках тестирования цифровых рублей за них продали страховые полисы. Станет ли цифровая валюта популярной зависит в том числе от количества мест, где ее можно расплатиться.



Оплата новой валютой

В рамках пилотирования цифрового рубля протестирована новая операция — за третью форму нацвалюты продали страховые полисы, пишут «Известия». За покрытие для путешественников и от несчастных случаев клиент «Ингосстраха» расплатился в Москве. За цифровые рубли компания продала полисы еще в Казани и Нижнем Новгороде.

Процесс оплаты цифровыми деньгами максимально прост. Клиент выбирает необходимый продукт, получает сгенерированный QR, через свое банковское приложение загружает код и проводит операцию, пояснили в «Ингосстрах Банке». По словам специалистов, транзакция проходит моментально.

Страховщик также опробовал открытие, закрытие и блокировку цифрового счета, пополнение и вывод средств, переводы между физлицами и сделки с отложенной датой исполнения. Протестировали и возврат товара с зачислением новой формы нацвалюты покупателю.

Тестировать можно по всей России

Изначально «Ингосстрах» подключил к тестированию офис на Рочдельской улице в Москве и выбрал для тестирования два полиса — страхование от несчастных случаев детей и спортсменов, а также страхование от несчастных случаев для автомобилистов, сообщает бизнес портал «Глобалмск».

Фото: Ингосстрах За цифровые рубли продан страховой полис « Ингосстраха ». Московский офис на Рочдельской улице был первым подключен к эксперименту

В процессе пилотирования было принято решение по подключению офисов компании по всей России, чтобы участники тестирования без привязки к местоположению могли протестировать оплату в цифровых рублях. Помимо списка городов «Ингосстрах» расширил и перечень страховок, которые можно приобрести за цифровые рубли.

Первые расчеты

Госдума приняла закон о цифровом рубле в июле 2023 г. Об этом писал СNews. Основные положения принятого законопроекта вступили в силу с 1 августа 2023 г. Тестирование реальных цифровых рублей Центробанк России начал 15 августа 2023 г. На первом этапе клиенты могут открывать кошельки, проводить переводы и оплачивать товары и услуги.

Первый расчет в цифровых рублях между бизнесом и физическим лицом произошел 17 августа 2023 г. Об этом сообщал «Коммерсант ФМ». Предприниматель, работающий в сфере онлайн-образования, клиент банка ПСБ, открыл электронный кошелек, создал QR-код и передал его покупателю для последующей оплаты услуг, которая прошла успешно. В мобильном приложении банка он смог также обменять цифровые рубли на безналичные рубли и обратно.

Вырастет ли популярность

Категорически не понимают, как устроен механизм работы цифрового рубля и для чего он внедряется 40,7% опрошенных россиян согласно исследованию сервиса онлайн-займов Moneyman. Затруднились с ответом на вопрос о новой форме денег 19,6%.

Пилот действует в 11 городах России. Специальные кошельки оформили уже несколько сотен россиян, как пишут «Известия», но на рост популярности будет влиять количество точек, где их принимают. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский сказал изданию, что популярность третьей формы нацвалюты будет расти постепенно, потому что среди аудитории есть настороженность. Такие же этапы становления проходили и другие инструменты, например, QR-коды.

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Скорость внедрения будет зависеть от торговых точек и от того, как быстро они начнут принимать этот способ расчетов, подчеркнул эксперт. По его мнению, чаще всего цифровые рубли будут использовать в онлайн-магазинах, причем спектр может быть очень широким — от оплаты авиабилетов до обучающих курсов.

Потенциал их применения для покупки финансовых продуктов также высокий, считает председатель совета директоров финтех-группы «Финбридж» Леонид Корнилов. Цифровой рубль способен создать конкуренцию традиционным банковским услугам. Гарантирована высокая сохранность и безопасность таких средств, при этом издержки на администрирование платежей будут ниже, отметил эксперт.

