Голограммы и новый функционал для гибридной работы: Cisco Webex радикально расширяет свои возможности

Компания Cisco представила новые возможности для проведения совещаний, а также домашние и офисные устройства линейки Webex. Кроме того, представители Cisco рассказали об единственном в отрасли решении для иммерсивных совещаний в реальном времени с голографическим изображением.

Webex Hologram

Пандемия обострила необходимость совещаний без дорогостоящих командировок и с соблюдением инфекционной безопасности. Например, при появлении нового хирургического инструмента необходимо организовать тренинги для врачей и техников. С помощью Webex Hologram их можно провести дистанционно, экономя время и деньги и предоставляя возможность увидеть инструмент со всех сторон в реальном размере.

Дополнительные возможности Webex Hologram:

Иммерсивные технологии. В отличие от имеющихся на рынке приложений для проведения совещаний с двумерным изображением, Webex Hologram создает полное ощущение присутствия благодаря фотореалистичному голографическому показу.

Обмен физическим и цифровым контентом. С помощью Webex Hologram докладчик может делиться и физическим, и цифровым контентом, что дает участникам возможность реальной совместной работы и творчества.

Объемный обзор для множества участников. В отличие от других решений, ограничивающих обзор одним углом зрения, поддержка подключения «один ко многим» позволяет множеству дистанционных участников одновременно видеть объемное изображение.

Решение Webex Hologram вскоре войдет в состав комплекса Webex Suite, гибридные и дистанционные сотрудники смогут использовать его иммерсивные возможности с помощью гарнитур дополненной реальности по своему выбору.

Новые устройства и функционал Webex

Адаптивный аудиофункционал на основе искусственного интеллекта. На громкость звука во время совещаний влияет размещение, и это особенно остро ощущают дистанционные участники и те, кто находится дальше от микрофона. Эта проблема решается с помощью функции оптимизации всех голосов optimize for all voices, которая выравнивает уровень звука независимо от местоположения. Функция выбора говорящего speaker selectivity теперь различает целенаправленную речь и фоновые шумы, удаляя отвлекающие звуки.

Победа над выгоранием и стимуляция вовлеченности. Новые функции Collaboration Insights помогают бороться с усталостью и расширяют зону личного комфорта. Функции well-being и cohesion в составе People Insights дают командам возможность увидеть анонимные характеристики режима рабочего времени, эмоциональные рейтинги и целевые показатели времени непрерывной работы.

Webex Desk Mini

Снятие стресса и предотвращение усталости. Пользователям Webex Suite теперь доступен функционал Thrive Reset. Пользователи Webex могут использовать как предлагаемые в функционале мультимедийные ресурсы, так и загрузить собственные фото, которые помогут расслабиться.

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Расширенные интеллектуальные видеофункции. Чтобы улучшить восприятие совещания дистанционными участниками, новый функционал People Focus обеспечит повышенную четкость и оптимизацию передачи жестов и мимики присутствующих.

Устройства для персонализации рабочего места. Webex Desk Mini — это интерактивный дисплей 15,6 дюйма с разрешением 1080p, HD-камера с углом обзора 64°, полнодиапазонная акустика и микрофонный массив с подавлением фонового шума.

Виртуальная доска. Webex Whiteboarding позволяет использовать виртуальные доски — создавать их, редактировать, передавать результаты. Участники совместного проекта могут безопасно делиться идеями с помощью любого устройства — смартфона, ноутбука или сенсорного Webex-устройства, включая новые Webex Board Pro. Интегрированная система видеоконференцсвязи Webex Board Pro оснащается двумя камерами 4K, направленной акустикой и сенсорными экранами 55 или 75 дюймов.

Бесшовное общение с любым устройством или платформой. Webex-устройства операционно совместимы с решениями от всех остальных ключевых вендоров для удаленной работы, что обеспечивает открытое и инклюзивное взаимодействие с заказчиками, которые могут использовать для совместной работы самые разнообразные устройства и приложения.

Премиальная гарнитура от Bang & Olufsen и Cisco

В гибридной трудовой сфере растет потребность в высококачественных многофункциональных гарнитурах: здесь и необходимость устранить фоновый шум во время участия в совещании из дома, и необходимость сосредоточиться на телефонном разговоре в офисе, и желание послушать музыку в дороге. Bang & Olufsen и Cisco совместно анонсировали бизнес-гарнитуру класса люкс Bang & Olufsen Cisco 980, удовлетворяющую требованиям как профессионального, так и повседневного использования.

Расширенный бизнес-функционал. Bluetooth 5.1, интеграция с Webex, голосовые подсказки и удобные кнопки управления, позволяющие быстро отключить микрофон, ответить и завершить вызов.

Bang & Olufsen Cisco 980

Кристально чистый звук. Первоклассные акустические и аудиотехнологии повышают качество вызовов, совещаний, музыки и видео; микрофонные массивы с изменяемой диаграммой направленности создают эффект виртуальной микрофонной стойки и в сочетании с активным шумоподавлением усиливают эффект присутствия. Глубокое звучание создает ощущение присутствия, а превосходное шумоподавление позволяет не отвлекаться от решаемой задачи.

Безопасность и управляемость корпоративного класса. ИТ-администратор имеет возможность в реальном времени с единой платформы просматривать аналитику функционирования Bang & Olufsen Cisco 980. Также предусмотрена аппаратная и программная защита корпоративного класса для обеспечения безопасности.